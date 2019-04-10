Министр науки рассказал, зачем нужны иностранцы в российских вузах

Увеличение количества иностранных студентов в российских вузах вдвое к 2024 году, обозначенное в одном из майских указов президента в прошлом году, способно решить сразу несколько стратегически важных задач, в том числе сформировать круг лояльных российскому государству граждан за рубежом. Об этом заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков в интервью Федеральному агентству новостей.

Развитие гуманитарных связей между государствами глава ведомства назвал одной из ключевых целей программы по развитию экспорта образования. По словам Котюкова, интерес гостей из-за рубежа к обучению в России в последние годы не изменился.

«У нас взаимоотношения на уровне научных и образовательных организаций продолжаются, невзирая на различные политические события», — отметил министр.

Кроме того, по мнению Михаила Котюкова, приезжающие в Россию обучаться зарубежные студенты — это дополнительный источник рабочей силы.

«Одна из задач — это поддержка нашего рынка труда. Все-таки демографическая ситуация у нас в стране сегодня такова, что соотношение числа работающего населения и пенсионеров не самое оптимальное. Нам нужно увеличивать предложение на рынке труда, в том числе за счет завершивших обучение иностранных студентов», — рассказал ФАН Михаил Котюков.

Кроме того, министр науки и высшего образования РФ отметил необходимость системного подхода к работе по привлечению иностранцев в российские университеты и академии.

«Это комплексный вопрос (увеличение числа иностранных студентов в вузах РФ. — Прим. ФАН). Здесь несколько есть задач: это и повышение качества нашей системы высшего образования, и развитие гуманитарных связей. Это очень многогранный проект, и решить его только в одну сторону было бы неправильно. Поэтому мы должны очень внимательно и вдумчиво действовать», — резюмировал Михаил Котюков.

Указ президента №204 предписывает правительству РФ обеспечить к 2024 году глобальную конкурентоспособность российского образования. Кроме того, одной из ключевых задач нацпроекта «Образование» является увеличение количества иностранных граждан, обучающихся в российских вузах и научных заведениях, не менее чем в два раза, а также трудоустройство лучших из них в Российской Федерации.