Стало известно, сколько россиян регулярно занимаются спортом

Москва, 10 апреля. Более 80% молодых россиян систематически занимаются физической культурой и спортом, говорится в докладе министра спорта РФ Павла Колобкова.

Согласно докладу российского министра, 81% детей и молодежи до 29 лет систематически занимаются физкультурой и спортом. При этом доля занимающихся спортом граждан среднего возраста — женщин в возрасте 30-54 лет и мужчин в возрасте – 30-59 лет — составила 25%. Доля женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин в возрасте 60-79 лет, которые регулярно делают физические упражнения, превысила восемь процентов.

Отмечается, что 17,2% людей с ограниченными возможностями систематически занимаются физкультурой и спортом.

По данным на 2018 год, в целом почти 40% россиян регулярно занимаются физической культурой и спортом, что опережает плановый показатель на более чем два процента.

«Уровень обеспеченности населения объектами спорта — 54,1%», — приводит агентство городских новостей «Москва» фрагмент из доклада.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры для привлечения к регулярным занятия спорта 55% россиян. Глава государства поручил выполнить эту задачу к 2024 году.