Штаб Порошенко объяснил, почему уместно сравнение Зеленского с Чаплиным

Киев, 10 апреля. Шоумена, актера и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского уместнее сравнивать с Чарли Чаплиным, а не с 40-м лидером США Рональдом Рейганом. Об этом заявил представитель штаба действующего главы украинского государства Петра Порошенко Олег Медведев.

Накануне первого тура выборов, который прошел на Украине 31 марта, на телеканале «1+1» вышел документальный фильм под названием «Рейган», где экс-главу Белого дома озвучил на украинском языке артист Зеленский. Картина производства телеканала BBC повествует о жизненном пути президента, который предпочел политическую карьеру, в которой сумел достичь больших успехов, актерской.

Политологи предположили, что таким образом штаб Зеленского пытался провести параллель между ним и Рейганом, пишет РИА Новости. Однако представитель действующего президента Украины не согласился с данным мнением. Он объяснил, почему более уместно сравнение шоумена со знаменитым киноактером Чаплиным.

«Рейган не со съемочной площадки и сцены перешел в политику. Он прошел путь в десятки лет, в том числе проигранных кампаний, двукратного губернаторства в Калифорнии», — заявил Медведев.

Стоит отметить, что горячая дискуссия о разнице между Рейганом и Зеленским разгорелась на днях в эфире специального выпуска украинской службы «Голоса Америки» «Выборы президента Украины 2019: Взгляд из Вашингтона». Бывший посол США на Украине, директор Евразийского Центра Атлантического совета Джон Хербст заявил, что сравнивать две личности неуместно.

Напомним, Зеленский и Порошенко ведут борьбу за высший административный пост государства. 31 марта в стране прошел первый тур голосования. По данным ЦИК Украины, юморист и шоумен одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Дата второго тура выборов назначена на 21 апреля.

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны пройти дебаты между Зеленским и Порошенко. Перед этим участники сдали кровь на наличие алкоголя и наркотиков. Встречу уже оценили в 1 миллион долларов, однако затем стоимость проведения мероприятия возросла до 6 миллионов долларов.