Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Беглов проинформировал Путина о договоренности по льготным кредитам

329
0 Оставить комментарий

Беглов проинформировал Путину о договоренности по льготным кредитам

Санкт-Петербург, 10 апреля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о соглашении с правительством РФ по льготным кредитам, которые будут направлены на развитие инфраструктуры города.

В ходе встречи Беглов сообщил главе государства, что уборочная техника города изношена на 80%, поэтому власти Петербурга обратились к правительству РФ с просьбой предоставить льготу для получения кредита в размере трех миллиардов рублей, которые будут потрачены на закупку этой техники.

«Мы попросили, чтобы нам дали кредит, это порядка трех миллиардов рублей, чтобы купить эту технику именно сейчас», — сказал Беглов.

Он также добавил, что власти Петербурга договорились о выделении льготного кредита на сумму два миллиарда рублей, которые будут направлены на приобретение трамвайных вагонов. Кроме того, есть договоренность о выделении 2,8 миллиарда рублей для установки камер видеонаблюдения на социальных объектах.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров