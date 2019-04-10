Песков рассказал о встрече Путина и Медведчука

Москва, 10 апреля. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер встречался с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.

«Действительно, он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков», — ответил Песков на вопрос о том, встречался ли президент Путин с Медведчуком.

Напомним, в конце марта кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретились в Москве с главой правительства России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Украинский президент Петр Порошенко посчитал, что Бойко и Медведчук во время визита в РФ пытались «снова посадить Украину на российскую газовую иглу». СБУ пообещала дать правовую оценку визиту украинских политиков в Россию.

Отметим также, что в ноябре 2018 года три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Нарушители государственной границы России опасно маневрировали и игнорировали предупреждения пограничников. Корабли, а также их экипаж и сотрудники СБУ, координировавшие провокацию, были задержаны. Вскоре выяснилось, что корабли перевозили оружие.

Российские официальные лица связали провокацию в Керченском проливе с желанием киевских властей обострить ситуацию в стране в преддверии президентских выборов. После задержания моряков ВМСУ президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны.

В апреле освободить якобы незаконно задержанных участников провокации ВМСУ призвали главы МИД стран G7. По мнению политолога Александра Дудчака, это доказывает, что действия украинских кораблей координировались Западом, который теперь пытается давить на РФ, хотя и в США, и в Европе прекрасно знают, что произошло в Керченском проливе.