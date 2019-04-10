Эксперты назвали «достойную зарплату» в 66 тысяч «лукавой», а россиян — «очень скромными»

Специалисты Финансового университета при правительстве РФ выяснили, что россияне считают «достойной» зарплату в размере 66 тысяч рублей в месяц.

Константин Ордов, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, заметил, что разница между средними и желаемыми зарплатами в России покрывается за счет накачивания кредитами физических лиц.

«В 2018 году был зафиксирован более чем 20-процентный рост кредитного портфеля. И этот год будет рекордным по его увеличению», — сказал экономист в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он пояснил, что если человек, беря кредит, не предполагает, что его доходы вырастут, то он попадает в финансовую кабалу.

«На сегодняшний день количество людей, берущих не один кредит, использующих кредитование для рефинансирования своих прошлых долгов, увеличивается. Псковский кейс, когда женщину приговорили к 100 часам общественных работ за то, что она не выплатила 15 тысяч рублей микрофинансовой организации, это уже происходит», — заметил Константин Ордов.

Эксперт добавил, что многие люди «на сегодняшний день стоят на краю этой долговой ямы и готовы в нее свалиться».

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков обратил внимание, что россияне считают достойной зарплату ровно в тысячу долларов США.

«Достаточно адекватная цифра. Мне кажется, для правительства это должно быть целью. Оно должно довести средний уровень зарплат в России примерно до 66 тысяч рублей. При этом нужно обязательно сохранить в основном бесплатное здравоохранение и образование. Потому что если их переводить в платную сферу, то людям потребуются гораздо большие зарплаты», — сказал политолог, добавив, что необходимо сохранить и льготы для пенсионеров в виде бесплатного проезда и тому подобного.

Однако, по мнению Маркова, «люди у нас очень скромные», раз называют сумму в 66 тысяч рублей достойной зарплатой.

А Борис Надеждин, президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства», добавил, что «цифры эти очень лукавые».

«Если бы мне было 30 лет, я был один и у меня не было бы ипотеки, то я бы на эти 66 тысяч оттянулся и мне было бы хорошо. Но у меня много детей и очередная дочь сейчас будет поступать в вуз. Плюс кредиты, ипотеки и так далее», — сказал Надеждин.

Напомним, специалисты Финансового университета при правительстве РФ спрашивали у россиян «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?». При этом под достойной жизнью понимается наличие собственного жилья, автомобиля, возможностей получать хорошее лечение и образование, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, а также занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа, дающая простор для творчества, путешествия по своей стране и за границу.