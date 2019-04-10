Главные новости 10 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 10 апреля.

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге, в результате происшествия травмы получили два человека. Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге, есть пострадавшие.

В ДНР напомнили о предлагаемом Киеву в 2014 способе урегулирования конфликта. В ДНР предложили решение конфликта в ответ на признание Киева о Донбассе.

На полях Международного Арктического форума Владимир Путин поправил переводчика, исказившего его слова во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Ситуацию прокомментировал известный публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков. «Гоблин» Пучков рассказал о последствиях для переводчика, которого Путин назвал «бандитом».

Депутат Госдумы РФ Андрей Красов в интервью корреспонденту ФАН заявил, что Россия уделяет пристальное внимание арктической территории, в том числе в сфере защиты. В Госдуме отреагировали на заявление о небоеспособности России против США в Арктике.

Москвич снял на видео, как человек, похожий на оппозиционного муниципального депутата Красносельского округа Москвы Илью Яшина, со злостью пинает уличного кота. Москвич снял на видео муниципального депутата Яшина, со злостью пинающего кота.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на возможное восстановление права голоса России в Совете Европы. Пушков объяснил, почему с уходом РФ Украина станет «девочкой для битья» в Совете Европы .

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в ток-шоу «Кто против?» поспорил с украинским экспертом Вячеславом Ковтуном на тему того, что гражданам Украины «хорошо без русских». Соловьев предложил Ковтуну покинуть РФ после слов, что украинцам «хорошо без русских».

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что настроен на продолжение политического диалога с Россией. Швеция заявила о готовности продолжить диалог с РФ.

Алексей Пушков высмеял заявление главы NASA Джима Брайденстайна о невозможности реализовать программу по высадке на Луну без помощи международных партнеров. Пушков высмеял главу NASA, попросившего помощи для отправки людей на Луну.

Депутат Госдумы Александр Шерин считает, что России нечего делать в международных организациях, в которых ее унижают. В Госдуме объяснили, как избавить Россию от «хамства» Украины и Совета Европы.