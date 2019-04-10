Депутат Дерягина объяснила слова о бесплатном проезде для студентов

Екатеринбург, 10 апреля. Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина объяснила свои словам о льготном проезде для студентов. По ее мнению, пенсионеры больше нуждаются в бесплатном проезде, чем студенты, которые могут в свободное от учебы время пойти на работу.

По ее словам, она стала обсуждать со своим коллегой Андреем Пирожковым желание студентов сделать проезд на транспорте для них бесплатным.

«Я задаю вопрос ему в ответ: «А почему для студентов?» Сегодня студент может пойти и работать. У нас даже в советское время студенты бесплатно никогда не ездили. У нас никогда не было бесплатного проезда для студентов. Я сказала, что сегодня точно так же просят пенсионеры сделать бесплатный проезд в транспорте», — сказала Дерягина в интервью РИА Новости.

По ее словам, пенсионеры больше нуждаются в бесплатном транспорте, чем студенты, которые могут работать в свободное время. Однако, по ее словам, в бюджете нет денег, чтобы организовать бесплатный проезд для пенсионеров или студентов. Она добавила, что местные власти не занимаются вопросом транспортных льгот для студентов.

Ранее слова Дерягиной о том, что студенты «всегда смогут заработать себе на машину» возмутили интернет-пользователей, отметил «Ридус».