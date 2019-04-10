Россия, Иран и Турция выступили за сохранение территориальной целостности Сирии

Москва, 10 апреля. Парламентарии России, Ирана и Турции в очередной раз подчеркнули необходимость соблюдения территориальной целостности Сирии. Об этом в среду заявил председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише по итогам встречи в Москве.

«Мы подтвердили необходимость сохранения территориальной целостности Сирии, в особенности в том, что касается Голанских высот», — отметил он.

Фалахатпише также обратил внимание на то, что представители всех трех стран поддержали политический процесс в Сирии и создание конституционного комитета. Кроме того, участники обсуждения сошлись во мнении, что американские войска должны покинуть территорию Сирии, так как находятся там незаконно.

Напомним, президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ, согласно которому США признают суверенитет Израиля над Голанами.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Трампа угрозой для международного права.

Израиль установил контроль над принадлежащими Сирии Голанскими высотами во время Шестидневной войны в 1967 году, однако мировое сообщество отказалось признать его суверенитет. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами приведет к росту насилия на Ближнем Востоке.