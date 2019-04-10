Осужденный в России экс-банкир задержан на белорусско-польской границе

Москва, 10 апреля. Бывший глава «Плато-банка» Андрей Лазарев, осужденный в России за хищение 1,2 миллиарда рублей, был задержан при попытке пересечь границу Белоруссии и Польши по поддельному паспорту. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ФСИН РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, Лазарев был задержан 31 марта при прохождении пограничного контроля на белорусско-польской границе с паспортом гражданина Словении.

«Паспорт имел признаки частичной подделки в виде замены страницы с установочными данными лица. В ходе проверки было установлено, что данный гражданин с поддельным паспортом находится в розыске на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В настоящее время Лазарев находится под стражей на территории Белоруссии, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

В декабре 2018 года суд Екатеринбурга приговорил Лазарева к шести годам лишения свободы за хищение 1,2 миллиарда рублей. До вынесения приговора Лазарев находился под залогом в один миллион рублей, однако на заключительное судебное заседание не явился. Позднее стало известно, что Лазарев покинул территорию РФ.