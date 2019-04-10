Сотрудница ГИБДД в Москве четыре года получала зарплату не работая

Москва, 10 апреля. Сотрудница московской Госавтоинспекции в течение четырех лет не выходила на работу, но исправно получала заработную плату.

Анастасия — так зовут девушку, которую теперь обвиняют в мошенничестве — числилась сотрудником отдела технического надзора и регистрационно–экзаменационной работы ГИБДД Москвы. На службе, впрочем, ее видели только тогда, когда девушка приносила в бухгалтерию поддельные больничные листы.

Мошенничество оставалось незамеченным с мая 2013 года до ноября 2017 года. За это время предприимчивая Анастасия заработала 1,26 миллиона рублей, сообщает KP.ru.

В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело, Анастасия находится под подпиской о невыезде. Сотрудничать со следствием обвиняемая в мошенничестве отказывается.