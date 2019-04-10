Эксперт оценил шансы Нетаньяху в пятый раз занять пост премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может остаться у власти и сформировать новое правительство, так прокомментировал в беседе с корреспондентом Федерального агенства новостей предварительные итоги выборов в Кнессет Израиля известный публицист, журналист-международник Израэль Шамир.

Как ранее сообщило ФАН, после подсчета 94% бюллетеней на прошедших во вторник парламентских выборах в Израиле партия «Ликуд» главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и центристский блок партий «Кахоль-Лаван» экс-руководителя Генерального штаба Бени Ганца почти сравнялись по количеству мест.

Окончательные данные подсчета голосов будут оглашены не ранее вечера 12 апреля. Однако Израэль Шамир склоняется к тому, что Биньямин Нетаньяху останется на посту премьер-министра на пятый срок.

«Видимо, Нетаньяху все же удастся удержаться в седле, хотя стопроцентных гарантий нет», — так прокомментировал собеседник ФАН предварительные итоги выборов в израильский парламент.

Публицист выразил мнение, что особых перемен в политическом курсе Израиля ожидать не стоит.

«Все будет по-прежнему. Нетаньяху правит с перерывами с 1996 года — 23 года! Он мужик крепкий, продержится еще лет десять. А люди любят стабильность и голосуют за нее», — рассказал собеседник ФАН.

При этом Шамир отметил, что израильтяне в значительном количестве проголосовали и за оппозиционную партию.

«Другой вопрос, что и эта партия мало чем отличается от партии «Ликуд». Разница не очень заметна. Скорее, избирателей привлекло только новое лицо [Бени Ганц], а в остальном трудно сказать о каком-то преимуществе», — нивелировал особенности политических соперников на состоявших выборах в Кнессет журналист-международник.

Как известно, лидер оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц — бывший начальник Генштаба армии обороны Израиля — после голосования поздравил своих сторонников с победой.

Политический альянс «Кахоль-Лаван» был создан специально для участия в выборах в Кнессет в 2019 году партиями «Есть будущее», «Национальное государственное движение» и «Партия устойчивости Израиля».

Но главная предвыборная агитация, по словам Израэля Шамира, в основном свелась к тому, что оппоненты премьера также грозили палестинцам. В ответ на это Нетаньяху повысил ставки, заявив, что готов аннексировать часть Западного берега (реки Иордан).

«Но он до сих пор не сделал этого, несмотря на то что ему много раз предлагали его сторонники», — напомнил собеседник ФАН.

Израэль Шамир не согласился с утверждением, что на голоса избирателей в пользу Нетаньяху в большей степени повлияло решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.

«Не думаю, что именно решение по Голанам как-то заметно повлияло на израильского избирателя, — отметил публицист. — Израильтянам больше могла понравиться помощь [президента РФ] Владимира Путина, который передал Нетаньяху прах израильского солдата прямо под выборы. Так уж получилось, что Нетаньяху одновременно в хороших отношениях и с Путиным, и с [президентом США Дональдом] Трампом, в то время как его противники ближе к демократам, если уж так ставить вопрос».

Утверждения самого Нетаньяху о том, что будущее правительство Израиля будет правым, журналист-международник воспринял с долей юмора.

«А сейчас оно разве левое? Можно подумать, что у Израиля есть какие-то серьезные левые силы. Их просто нет, — отметил Шамир и добавил: — Рабочая партия, которая, собственно, создала Израиль и правила десятки лет, сегодня получила столько же мандатов, столько же и коммунисты — когда-то их большие враги».

Во вторник прошли внеочередные парламентские выборы в Израиле, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. В прессе голосование называют референдумом о доверии Нетаньяху. В случае победы его партии премьер возглавит правительство в рекордный для страны пятый раз.

Как уже сообщило ФАН, результаты экзит-поллов, которые обнародовали телеканалы в Израиле сразу после закрытия избирательных участков, отличаются друг от друга. Например, Channel 12 сообщил, что 37 мест из 120 в новом составе кнессета займет партия Ганца, тогда как «Ликуд» получит только 33 кресла. KAN заявляет, что разрыв будет не столь значительным: у партии «Ликуд» будет 36 мест, а «Кахоль-лаван» — 37.