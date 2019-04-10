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Путин одобрил идею Беглова о туристическом сборе в Петербурге

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Путин одобрил идею Беглова о туристическом сборе в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым поддержал предложение о введении сбора для иностранных туристов в размере 100 рублей в сутки.

Александр Беглов рассказал президенту, что обсудил идею туристического сбора с Минфином и Минэкономразвития России. Таким образом город может получить свыше одного миллиарда рублей в год.

Врио губернатора добавил, что эти средства можно направить на реставрацию исторических зданий со сложной организацией фасада.

«Против ничего не имею», — ответил Владимир Путин.

По данным Беглова, в Петербурге около 1400 зданий, которые являются историческим наследием. Из них более 250 имеют сложную структуру фасада.

Петербургские власти хотят направить на восстановление этих зданий около 17 млрд рублей в течение пяти лет. После встречи с Путиным Беглов сообщил, что глава государства поддержал инициативу.

Будет соответствующее поручение профильным министерствам о внесении изменений в Налоговый кодес, чтобы получать туристический сбор с иностранцев, резюмировал он.

Автор: Юлия Шелковенко
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