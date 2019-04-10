Толкнувшего Скабееву украинца не пустили в ПАСЕ и заставили извиниться

Москва, 10 апреля. Руководство ПАСЕ попросило не приезжать украинского журналиста Сергея Сидоренко, который перед камерами толкнул российскую телеведущую Ольгу Скабееву. Об этом она сама заявила после встречи с заместителем генерального секретаря Совета Европы Даниэлем Холтгеном.

«Всем привет! Я в ПАСЕ! Что имею сказать: добро все-таки побеждает зло. Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также «с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться». Об этом мне лично рассказал Даниэль Холтген», — пишет журналистка в своем Telegram-канале.

Напомним, что 24 января во время общения журналистов с первым заместителем председателя Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ произошел скандал. Редактор украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко толкнул Ольгу Скабееву, когда та пыталась задать вопрос Геращенко. После этого женщину толкнул присутствующий при этом депутат Верховной рады Борислав Береза.

Примечательно, что Сидоренко позже признался, что сделал это сознательно и извиняться за свое поведение не намерен. В апреле глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что со Скабеевой якобы провели «серьезный разговор» и сделали предупреждение в Парламетской ассамблее, пишет RT.

Ранее сообщалось, что ведущая программы «60 минут» возглавила так называемый «рейтинг травли» после инцидента в ПАСЕ. В данный рейтинг попадают медийные лица, которые подвергаются гонениям в Интернете.