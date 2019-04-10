ФСБ подала иск к поддерживающей террористов «Новой газете»

Федеральная служба безопасности собирается защищать деловую репутацию ведомства в суде. Поводом для иска послужил материал о Хуснидине Зайнабидинове, которого ФСБ подозревает в террористической деятельности. В «Новой» уверены: Зайнабидинова пытали. В ведомстве утверждают, что издание врет.

«Новая газета» не раз попадалась на публикации выдуманных материалов. Чего стоит статья Дениса Короткова, писавшего о «секретных ядах», которые по его версии испытывают в Сирии, чтобы эффективнее «травить» российскую оппозицию. В статье Коротков ссылался на секретного информатора, который якобы пропал после публикации материала. «Новая» тогда намекнула, что его похитили. Позже информатор Валерий Амельченко сам пришел в отделение полиции. Выяснилось, что все это время Коротков прятал его на даче, а все откровения «информатора» сочинили журналисты «Новой», предложив зачитать их на диктофон за триста тысяч рублей.

Но издание знаменито не только фальсификациями, но и систематической поддержкой террористов. Удивительно, что ФСБ обратила внимание на «Новую» только сейчас.

Симпатия к террористам

Как минимум два сотрудника издания в разное время открыто признавались в симпатиях к боевикам. Например, колумнист Ирек Муртазин. В 2002 году, когда вся Россия с содроганием следила за трагедией, разворачивающейся вокруг мюзикла «Норд-Ост», бывший председатель ВГТРК-Татарстан Муртазин открыто сочувствовал террористам. 24 октября 2002 года он вел прямой эфир, где называл боевиков «чеченскими повстанцами», а террористический акт — актом отчаяния.

Вторая «сочувствующая» — Ольга Боброва — осенью прошлого года опубликовала интервью с Сергеем Трофимовым, который воюет в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра».

Боброва пишет, что идея поговорить с российским либеральным изданием принадлежала террористу.

«Он сам на меня вышел, через коллег», — пишет журналистка «Новой газеты».

Каких именно «коллег» имеет в виду Ольга, а главное, зачем джихадист искал возможности ответить на вопросы либерального российского СМИ, Боброва не уточняет.

Комплиментарные статьи

В феврале 2019 года в «Новой» вышел материал о дагестанце Алибеке Мирзеханове, которого оперативники задержали за хулиганство. На допросе выяснилось, что Мирзеханов возможно состоит в террористической группировке. Автор статьи называл Алибека «блогером» и всячески его оправдывал.

«В возрасте 16–17 лет его увлекла идея джихада, и он несколько раз перечислял суммы на нужды людей, «ушедших в лес». По ночам он писал на стенах зданий надписи, в которых призывал исполнять в жизни требования мусульманской религии», — пишет «Новая».

«Ушедшие в лес» — это террористы, стремящиеся убить как можно больше «неверных». «Блогер», которого защищает «Новая газета», открыто симпатизировал джихадистам и оказывал им финансовую поддержку. Он встречался с террористами, занимался их снабжением, и т. д.

«Я понимал, что осуществляю пособничество в экстремизме», — признавался Мирзеханов на допросе.

Несмотря на признание Мирзеханова, издание продолжило делать из потенциально опасного террориста «жертву режима».

Пособничество

Однажды ФСБ уже пришлось разбираться с последствиями публикаций «Новой». В октябре 2018 года ведомство предотвратило атаку на семьи российских военнослужащих, сражавшихся против ИГИЛ1 — запрещенной в РФ организации. Боевики планировали атаковать жен и детей российских военных пилотов.

Адреса и другие персональные данные военнослужащих джихадисты нашли на страницах оппозиционной прессы. Автор материалов — уже упомянутый колумнист «Новой» Денис Коротков. Кстати, Коротков — лауреат премии движения «Открытая Россия», которое финансирует «известный борец с режимом», беглый олигарх Михаил Ходорковский.

После слива персональных данных военных в сеть Коротков «пошел на повышение»: из региональной «Фонтанки» перешел в «Новую газету».

Остается надеяться, что иск ФСБ станет предупреждением для сотрудников «Новой». Одним иском ведомству ограничиваться не стоит: к материалам издания нужно относиться внимательнее.

1 Организация запрещена на территории РФ.