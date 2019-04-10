Трамп назвал попыткой госпереворота расследование о «сговоре» с РФ

Вашингтон, 10 апреля. Решение начать расследование о якобы имевшем место сговоре предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа с Россией — попытка государственного переворота, заявил глава США журналистам на Южной лужайке Белого дома.

«Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности», — заявил американский президент, трансляцию выступления которого вел Fox News.

По его мнению, решение начать расследование о «сговоре» с Россией было незаконным.

Трамп также подчеркнул, что пока еще не видел полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимался этим расследованием.

Напомним, после президентских выборов в США в 2016 году, победителем которых стал Дональд Трамп, Россию обвинили во «вмешательстве» в избирательный процесс страны. Расследованием на протяжении двух лет занимался Роберт Мюллер. В конце марта спецпрокурор передал результаты своей работы генеральному прокурору США Уильяму Барру. Как выяснилось, никаких следов «сговора» между Москвой и командой Трампа Мюллер не нашел.

Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал итоги расследования американского спецпрокурора. Глава государства вспомнил о пословице «Гора родила мышь», которая употребляется, когда за громкими заявлениями следует скромный результат. Он еще раз подчеркнул, что Россия не вмешивалась ни в какие американские выборы и «сговора» между Трампом и Москвой нет.