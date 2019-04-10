Прилепин назвал причины, по которым его забанил Facebook

Офицер вооруженных сил Донецкой народной республики, известный российский писатель Захар Прилепин был сегодня забанен в социальной сети Facebook предположительно в связи с украинскими выборами, второй тур которых запланирован на 21 апреля 2019 года.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей. При этом формальным поводом блокировки стала размещенная писателем фотография погибшего в результате покушения в феврале 2017 года командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Причем на снимке ополченец был даже без оружия.

«Facebook — это такая волшебная, особенная организация, — иронизирует Прилепин. — Дело в том, что, когда начиналась вся эта «революция достоинства», через некоторое время я стал достаточно известным топовым блогером именно в Facebook. Человеком, у которого была своя позиция по Украине. Были десятки републикаций моих постов, они расползались по российским и даже украинским СМИ. И меня начали банить непрестанно. Банили каждые два месяца на месяц — баны были постоянно».

По словам собеседника ФАН, впоследствии, когда он переехал жить в Донбасс и стал там служить, его вообще перестали банить.

«Я думаю, что там просто попросили, видимо, какие-то люди своих людей, чтобы меня не банили никогда, потому что у меня были постоянные фотографии с позиций и еще откуда-то, какие-то новости разнообразные, — считает он. — И они считали, что я могу таким образом поставить им какую-то развернутую информацию, которая им будет очень важна. Я так предполагаю, потому что за два года службы в Донбассе они ни разу меня не банили. До этого — просто непрестанно, а после этого — перестали совсем. То есть я понимаю, что разные политические украинские силы напрямую могут воздействовать на людей, которые контролируют целый сегмент Facebook. У них там просто прямая связь, я точно это знаю».

Во избежание того, чтобы люди узнали об истинном положении дел в Донбассе, писателя принялись банить после смерти некоторых командиров республик.

«Потом были несколько банов обширнейших: банили меня и 10-15 блогеров, моих ближайших товарищей по Донбассу. Это было, по-моему, когда погиб Гиви или Моторола.

Тогда нас сразу вырубили всех, чтобы фотографии с похорон не попали в украинский Facebook. Чтобы украинцы не дай бог не увидели, сколько людей приходят на похороны полевых командиров… Тогда были просто масштабные баны, банили сразу многих», — уверен Захар Прилепин.

Баны начались снова, только когда писатель вернулся в Россию.

«Самое забавное в том, что, когда потом я вернулся в Донбасс, демобилизовался, — мне стали объявлять, что мои публикации нарушают нормы сообщества. Но я каждый раз писал, что оспариваю это решение. Меня уводили в бан на 10-15 минут или на час и потом возвращали обратно. То есть я мог этому противостоять. Они раза четыре пытались меня забанить, и все четыре раза я из этого бана сразу выходил», — рассказал он.

На текущий момент ситуация изменилась, продолжает Прилепин.

«А вот сегодня, в момент выборов на Украине, там явно отработали очень серьезно. Идут выборы на Украине, у меня вышла книга, меня показывают на всех российских телеканалах — и, видимо, сейчас там люди, причастные к команде [действующего президента Украины Петра] Порошенко, пытаются максимально нивелировать любое появление любых неудобных людей», — констатировал собеседник ФАН.

Прилепин убежден, что его сразу забанили на 30 дней, чтобы он «не отсвечивал».

«Потому что слишком много шума. Мне, конечно, сейчас скажут, что у меня мания величия и я придумываю какую-то свою, совершенно необычайную логику, но она для меня совершенно прозрачна. Я вижу совершенно четкую работу украинского политического аппарата, который четко знает — когда я им нужен и когда я им не нужен. Это, конечно, не только меня касается. Но когда касается именно меня, я точно знаю, в силу каких причин они это делают», — подытожил он.

Отметим, что многие сторонники Новороссии регулярно оказываются в бане данной соцсети. В частности, сотрудники ФАН, в том числе — автор этой новости, забаненная на месяц за размещенное несколько лет назад сообщение.

Формальные поводы блокировки поражают своей разнообразностью — от употребления пренебрежительных разговорных форм «укропы» применительно к особо агрессивным сторонникам украинской государственности до ссылок на статьи в ФАН и фотографий лидеров ополчения, в том числе без оружия.