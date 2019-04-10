Сирия, 10 апреля. Три члена YPG были убиты неизвестными к северу от Ракки. Проправительственные силы NDF****** предотвратили взрыв в городе Даръа. Турция направила военный конвой в западную часть провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками на западе от Алеппо; предотвратили взрыв в городе Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве трех курдских бойцов севернее Ракки.

Курды: продолжают вести бои с террористами к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: направили военный конвой на запад провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (SyrianReporters) передает, что исламисты вооруженной оппозиции вновь обстреливают север города Алеппо. Один из снарядов, выпущенных джихадистами, ударил по району Ашрафия недалеко от здания больницы. Информации о возможных жертвах среди гражданских лиц пока не поступало. В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) приступила к ответным обстрелам позиций боевиков к северо-западу от административного центра региона. Военный источник в сети Twitter (HalabTodayTV) сообщает о том, что под ударом правительственных сил оказались фортификационные сооружения радикалов в районе населенного пункта Хайян. Напомним, в первой половине дня также поступали сведения о том, что боевики, занимающие западные районы провинции, открыли огонь по кварталу Аль-Джадид. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Masar Press Agency заявляет о том, что в городе Аш-Шаафа на юго-востоке Дейр-эз-Зора разорвалась мина, в результате чего был убит один из местных жителей, еще один человек получил ранения. Предполагается, что взрывное устройство было заложено боевиками «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий. Несмотря на то, что населенный пункт был захвачен «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) еще в январе, он до сих пор не был зачищен от мин и СВУ, оставленных террористами. Этот фактор, а также притеснение арабского населения курдами препятствуют возвращению сирийцев на данные территории.

Тем временем новостное агентство Al Manar News передает, что столкновения между курдскими отрядами и джихадистами ИГ1 вновь отмечаются в районе населенных пунктов Шхиль и Аль-Хаваидж. Ранее сообщалось, что недавняя попытка нападения радикалов ИГИЛ1 у города Шхиль не увенчалась успехом.

Провинция Даръа

Проправительственным силам удалось предотвратить взрыв в городе Даръа. Twitter-канал (NationalDefens), подконтрольный Национальным силам обороны (NDF), сообщает о том, что проасадовские ополченческие отряды обнаружили и обезвредили СВУ, установленное на мотоцикле, который был припаркован недалеко от городской пекарни. Никакой информации о тех, кто попытался организовать взрыв, пока не поступало. Как известно, территория провинции полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в июле 2018 года в результате военной операции «Базальт», проводимой правительственными войсками при поддержке российских ВКС.

Провинция Идлиб

Стало известно, что в Сирию прибыл очередной военный конвой турецких вооруженных сил. По данным новостного портала Halab Today TV, колонна транспортных средств пересекла границу через пограничный переход Хирбет Аль-Джуз, после чего направилась в сторону населенного пункта Джиср Аш-Шугур на западе региона. Напомним, в этом районе находится один из наблюдательных постов Турции, размещенных на границах «Большого Идлиба» по условиям российско-турецкого Меморандума от 17 сентября для стабилизации обстановки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и отрядов вооруженной оппозиции. Однако, несмотря на формирование демилитаризованной зоны с действующим режимом тишины, исламисты не перестают регулярно провоцировать боевые действия с САА.

Провинция Ракка

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что недалеко от автозаправочной станции «Фарих» к северу Ракки, неизвестными были убиты три курдских бойца из Отрядов народной самообороны (YPG). На данный момент ни одно из вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за организацию убийства, однако местные активисты уверены, что члены YPG были застрелены боевиками «Исламского государства», осуществляющими вылазки в оккупированных SDF районах. Несмотря на многочисленные попытки курдов пресечь их террористическую деятельность, подпольные группы все еще представляют опасность как для жителей, так и для курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)