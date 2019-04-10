Онищенко назвал главную угрозу Украине, увлеченной пикировкой Порошенко с Зеленским

В преддверии второго тура президентских выборов на Украине кандидаты — действующий глава государства Петр Порошенко и опережающий его вдвое Владимир Зеленский — продолжают «меряться» анализами. По призыву украинского боксера Владимира Кличко, раскритиковавшего прошлую процедуру, Порошенко повторно сдаст анализы представителям боксерской антидопинговой организации VADA (не путать с WADA). Владимир Зеленский пока сохраняет интригу и не спешит объявить о повторной сдаче.

Пока претенденты на высший государственный пост пикируются и, выражаясь фигурально, меряются баночками с мочой, на Украине бушует эпидемия кори, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук, Геннадий Онищенко. Чем грозит Украине эта ситуация, Онищенко рассказал в авторской колонке для ФАН.

Оторопь и украинский сюрреализм. Колонка Геннадия Онищенко

На фоне украинских соревнований в формате, «кто краше сморозит», ситуацию, складывающуюся с корью на Украине, можно назвать зловещим сюрреализмом. Впрочем, нечто подобное мы наблюдаем и в США, где в одном из районов Бруклина в связи с более чем тремя сотнями случаев заболеваний корью объявлен режим чрезвычайной ситуации, по существу — карантин. Это тоже иначе как сюрреализмом назвать трудно. Фактически США откатились на сорок лет назад, чего в стране с таким уровнем науки и медицины просто не может происходить.

На Украине дела не лучше. Мы видим преступное равнодушие киевских властей к здоровью и жизни собственного населения. Ранее, выступая на сессии ПАСЕ, я уже говорил, что правящая элита Украины виновна в геноциде собственной нации. Недавно на Украине было 15 тысяч заболевших корью, сегодня по данным ЮНИСЕФ там уже насчитывается 24042 подобных случая. И это только за первые два месяца нынешнего года! В прошлом году — 35120 случаев заболеваний!

Такой кульминантный рост заболеваемости свидетельствует, что правительство этой страны ведет просто преступную политику, по-другому это назвать нельзя. Ведь ситуацию исправить очень просто: нужно закупить вакцину и дать предписание организация здравоохранения привить людей и остановить распространение эпидемии.

Мы бурно и заинтересовано обсуждаем действия комедийных претендентов на роль главы этого крупнейшего европейского государства, но, похоже, абсолютно равнодушны к ситуации, которая угождает всему населению Украины, в первую очередь детям. Ведь именно дети должны быть привиты от кори в первый год жизни. Но этого там не происходит.

Равнодушие, с которым на это взирает Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения, ничего кроме оторопи вызвать не может. Я хорошо знаком с работой этой организации. Я всегда одобрял их настойчивость и упорство в решение задач, несопоставимо меньших по наносимому населению ущербу. Но сегодня я не вижу от ВОЗ ни одного указания на эту тему, не слышно никакой их тревоги в связи с ситуацией с корью, скрадывающейся на Украине.

Обращаю внимание, что данные по кори на Украине публикует не ВОЗ, а ЮНИСЕФ, для которой фиксация заболеваемости — второстепенная задача, они занимаются несколько другим. А ВОЗ хранит хладнокровное молчание, в то время как на Украине развивается эпидемия, и именно сейчас там идет эпидемический подъем.

Конечно, это во многом определяется безграмотностью нынешнего министра здравоохранения Украины — гражданки США Ульяны Супрун. Эта дама вписала яркую страницу в историю здравоохранения Украины вычурными сентенциями и нелепыми предложениями. Но по отношению к бушующей в стране эпидемии кори она ведет себя абсолютно безответственно.

Боюсь, в связи с этой ситуацией нашей стране придется принять дополнительные меры безопасности, даже при том, что сейчас у нас идет подчищающая иммунизация от кори. Но, не исключаю, что пора ставить вопрос об ограничении въезда с Украины на территорию РФ граждан, в том числе детей без документального подтверждения пройденной иммунизации от кори. При всей нашей толерантности рисковать здоровьем россиян мы просто не имеем права.

Так что выборы выборами, но должен отметить, что вся государственная машина Украины демонстрирует сегодня беспечность, безответственность и полное равнодушие к состоянию здоровья и новорожденных детей, и всего остального населения.