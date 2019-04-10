Соболь солгала о «выигранном» иске против «Московского школьника»

Москва, 10 апреля. Арбитражный суд Москвы решил не блокировать в YouTube видеоролик с «расследованием» так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» об организации питания в школах и детских садах российской столицы. Юрист «ФБК» Любовь Соболь на своей странице в Twitter уже заявила о «победе», однако об истинных причинах решения суда предпочла умолчать.

Источник издания Nation News на комбинате «Московский школьник» рассказал, чем может обернуться это решение суда для команды блогера Алексея Навального.

Ранее предприятие подало в Арбитражный суд иск против «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального и Любови Соболь. Комбинат в качестве обеспечительной меры потребовал временно ограничить доступ к видеозаписи на Youtube-канале «Навальный-live» и к аналогичной публикации на сайте «ФБК».

Арбитраж в требовании отказал. Дело в том, что то самое «расследование» команды Навального — вещественное доказательство «Московского школьника» в деле о клевете. В случае, если бы суд постановил блокировать доступ к материалам, он бы автоматически признал победу предприятия.

«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — пояснил источник в «Московском школьнике».

Выходит, на этом этапе Соболь опять одержала, что называется, Пиррову победу. Заявить в соцсетях об успехах не трудно — трудно разобраться, почему суд вынес такое решение. При всем этом Соболь продолжает называть себя юристом: видимо, путает правозащитную деятельность с популизмом. А многие либеральные СМИ, не глядя и не разбираясь в решении суда, подхватили ложь Соболь о «победе» в деле «Московского школьника».

Напомним, Соболь неоднократно и бездоказательно заявляла, что это предприятие «связано» с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. В своем «расследовании» юрист «ФБК» намекнула, что компании «Московский школьник» и «Конкорд» якобы аффилированы между собой.

Главной героиней этого материала «Фонда борьбы с коррупцией» стала некая Наталья Шилова. Позже женщина призналась, что снялась в «расследовании» ради денег, которые ей в итоге так и не заплатили. Соболь, зная, что у Шиловой болеет ребенок, предложила ей солгать на камеру за вознаграждение. Деньги женщина так и не получила и призналась, что сожалеет о своем участии в этой крайне сомнительной авантюре. Шилова рассказала, что ее заставили прочитать на камеру готовый текст, информация в котором совершенно не соответствовала действительности.

По всей видимости, Любовь Соболь преследует только одну цель — как можно громче заявить о себе.

Напомним, ранее сообщалось, что юрист «ФБК» Любовь Соболь и блогер Алексей Навальный пытались шантажировать главу «Конкорда» Евгения Пригожина. Они требовали от предпринимателя 300 миллионов рублей в обмен на прекращение травли компании. Евгений Пригожин отказал Навальному в категоричной форме.