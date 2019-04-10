Опубликован первый трейлер фильма «Король Лев»

Лос-Анджелес, 10 апреля. Студия Walt Disney представила первый трейлер фильма «Король Лев». Ролик был опубликован на официальном канале студии в YouTube.

Картина является ремейком легендарного мультфильма «Король Лев» 1994 года. Все герои, знакомые большинству жителей Земли с детства — Симба, Тимон и Пумба, Шрам, Муфаса — появятся в новом фильме. Озвучивать их будут мировые звезды — Бейонсе, Билли Айкнер, Дональд Гловер, Чиветель Эджиофор, Сет Роген и другие.

Режиссером картины выступил Джон Фавро, известный зрителям по проектам «Книга джунглей» и «Маугли». Оригинальный саундтрек к фильму написал известный композитор Ханс Циммер, который работал и над музыкой к мультфильму.

В российском прокате фильм «Король Лев» выйдет 19 июля этого года, пишет «Ридус».

Ранее российский актер Михаил Черняк, который озвучил в сериале «Игра престолов» Тириона Ланнистера, рассказал о возможном финале киносаги.