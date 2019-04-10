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Названы самые популярные в России новые иномарки

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Названы самые популярные в России новые иномарки

Москва, 10 апреля. Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» представили рейтинг самых продаваемых иномарок в России. В расчет брались только новые автомобили, купленные в течение первого квартала 2019 года.

Самой популярной иномаркой оказался автомобиль KIA Rio. Компактный автомобиль от корейского производителя сохранил лидерство (22,3 тысячи приобретенных авто), хотя по сравнению с первым кварталом прошлого года его продажи сократились на 12%.

На втором месте в списке самых продаваемых иномарок Hyundai Creta, этот автомобиль разошелся тиражом 16,8 тысячи штук и улучшил свой результат прошлогодней давности на 6%. Седан Hyundai Solaris — третий, хотя его продажи упали на 2%.

Названы самые популярные в России новые иномарки

Далее в рейтинге Volkswagen Polo и кроссовер Renault Duster. За ними расположились Toyota Camry, Skoda Rapid, Renault Logan, KIA Sportage и Volkswagen Tiguan. 

Напомним, по итогам марта 2019 года в России несколько упали продажи автомобилей с пробегом. В интервью НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто объяснил, что рынок поддержанных авто в России вполне стабилен, снижение в две десятые процента он объяснил математической погрешностью.

Названы самые популярные в России новые иномарки

Автор: Федор Веснин
Источник: «АвтоСТАТ»
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