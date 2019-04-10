Пушков объяснил, как Чайковский «стал» великим украинским композитором

Москва, 10 апреля. Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков с юмором отнесся к недавнему заявлению министра культуры Украины Евгения Нищука о том, что известный русский композитор Петр Чайковский и художник Илья Репин на самом деле были украинскими деятелями культуры.

«Слышали когда-либо, что Чайковский — великий украинский композитор? Нет? Да вы дети тьмы! Ведь его фамилия — от слова «чайка», а это слово, как еще Ющенко объяснил, украинское! И Репин украинский — он же от репы! И Достоевский, неизвестно почему. Своих маловато, чужих воруют», — пишет Пушков в Twitter.

Ранее сообщалось, что Нищук приписал творчество Репина и Чайковского к украинскому культурному наследию. По его словам, специалистам Минкультуры удалось доказать, что Репин — украинский художник, а Чайковский самые знаковые свои произведения написал, когда находился на Украине.

Отметим, что украинские власти уже не в первый раз пытаются присвоить себе право называться соотечественниками Чайковского и Репина. Так, экс-президент Украины Виктор Ющенко еще в 2016 году заявлял о том, что оба деятеля культуры принадлежат к украинскому наследию. А позже президент Петр Порошенко назвал российского художника Казимира Малевича представителем «украинского авангарда».

Кроме того, как утверждает украинский историк Павел Бондаренко, изобретателем рентгеновского излучения стал украинец Пулюй, у которого Вильгельм Рентген якобы украл наработки. Украинские деятели в разное время также объявляли, что поляки убили Тараса Бульбу, Роксолана не имела русских корней, а Достоевский и Илья Муромец были украинцами.