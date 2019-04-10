Порошенко утвердил программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО

Киев, 10 апреля. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об укреплении партнерства между Киевом и НАТО.

«Подписал годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО на 2019 год. Это системный, многоплановый документ, который определяет наши цели, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год. Это наша домашняя работа на пути к НАТО», — написал Порошенко в своем микроблоге Twitter.

Підписав Річну національну програму зміцнення партнерства між Україною та НАТО yf 2019 рік. Це системний, багатоплановий документ, що визначає наші цілі, які планується досягти до кінця 2020 року, та пріоритетні завдання на поточний рік. Це наша домашня робота на шляху до НАТО — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2019 г.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году новое руководство страны взяло курс на вступление в НАТО. В 2016 году были приняты дополнительные законодательные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. Кроме того, к 2020 году Украина также должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

Многие эксперты полагают, что Украина сможет стать членом НАТО в ближайшие 20 лет. При этом в феврале 2019 года специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в НАТО нет единого мнения относительно членства Украины. По его словам вступление Украины в НАТО требует от украинских властей больших усилий.