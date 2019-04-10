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Порошенко утвердил программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО

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Порошенко утвердил программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО

Киев, 10 апреля. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об укреплении партнерства между Киевом и НАТО.

«Подписал годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО на 2019 год. Это системный, многоплановый документ, который определяет наши цели, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год. Это наша домашняя работа на пути к НАТО», — написал Порошенко в своем микроблоге Twitter.

 

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году новое руководство страны взяло курс на вступление в НАТО. В 2016 году были приняты дополнительные законодательные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. Кроме того, к 2020 году Украина также должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

Многие эксперты полагают, что Украина сможет стать членом НАТО в ближайшие 20 лет. При этом в феврале 2019 года  специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в НАТО нет единого мнения относительно членства Украины. По его словам вступление Украины в НАТО требует от украинских властей больших усилий.

Автор: Сергей Петров
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