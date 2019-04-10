В штабе Порошенко выбрали «красивое» время для дебатов

Киев, 10 апреля. Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко приглашает лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля в 14.14, заявил спикер штаба главы государства Олег Медведев.

По словам Медведева, Порошенко предлагает Зеленскому прийти на дебаты за неделю до второго тура президентских выборов, чтобы он смог рассказать украинцам «свою неизвестную позицию» по актуальным вопросам.

«Петр Порошенко так же прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК «Олимпийский», — цитирует «Украинская правда» Медведева.

Спикер штаба украинского президента добавил, что Порошенко готов прийти на дебаты на киевский стадион «Олимпийский» в другой день, в том числе 19 апреля, как предлагал Зеленский, однако они не должны совпасть с теледебатами на «Общественном телевидении».

При этом в штабе Порошенко заявили, что их кандидат, как и положено по закону, примет участие в дебатах на «Общественном телевидении»19 апреля в 20.00.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно данным ЦИК Украины, никто из кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов, чтобы стать победителем в первом туре президентских выборы. В связи с этим был назначен второй тур, который пройдет 21 апреля. Перед вторым туром Порошенко и Зеленский договорились провести дебаты. Зеленский предложил своему оппоненту встретиться на самом большом в Киеве стадионе — «Олимпийском», отметило «Утро.ру».