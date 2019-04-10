Муниципалы Мурманской области рассказали о проблемах медицины в Арктике. ФАН-ТВ

В ходе Международного арктического форума в Петербурге главы муниципалитетов арктического региона обсудили проблему нехватки специалистов в медицинских учреждениях. Корреспондент Федерального агентства новостей расспросила некоторых участников форума о том, как можно улучшить ситуацию.

«Что касается врачей, не хватает всех: не хватает терапевтов, узкопрофильных специалистов, анестезиологов, хирургов. Каждому врачу мы будем рады, мы предоставляем жилье, мы предоставляем муниципальные подъемные», — рассказал глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Изначально вопрос с привлечением врачей в малонаселенные пункты пытались решить с помощью программы «Земский доктор», которая действует по всей стране. Однако она показала себя не достаточно эффективной.

Нельзя сказать, что «Земский доктор» вообще не нашел применения в Мурманской области, но в нем есть ряд ограничений. Одно из основных — это невозможность привлекать врачей в города с населением свыше 50 тысяч человек. Это проблема для некоторых городов региона. Кроме того, по программе «Земский доктор» специалист получает 1 млн рублей подъемных. Но с прошлого года начала действовать программа «Арктический доктор», по которой предоставляется уже 2 млн рублей подъемных.

«В этом году планируется привлечь 15 врачей в Мурманскую область, из них 9 будет работать в Мурманске. То есть по другим муниципалитетам разъедутся единицы, в то время как в Кандалакшкском районе укомплектованность Центральной районной больницы кадрами на уровне 63%. Это значит, что нам нужны десятки врачей», — приводит цифры глава Кандалакши.

Еще один недостаток программы «Земский доктор» назвал глава города Полярные зори Максим Пухов. Он отметил, что медицинская часть в этом населенном пункте находится не в областном, а в федеральном ведении, поэтому не может привлекать специалистов по этой программе.

«На сегодняшний день создается ситуация, когда врач, решивший приехать в Мурманскую область из Средней полосы, приедет в Апатиты, Оленегорск или Кандалакшу, где ему помимо квартиры, которую муниципалитет найдет возможность выделить, ему заплатят еще и подъемные. У нас сейчас такой возможности нет, и для нас это одна из острейших проблем», — пояснил Максим Пухов.

Эту проблему уже поднимали и на областном и на федеральном уровне, но каких-либо решений пока не выработано. Тем не менее, глава Полярных зорь намерен продолжать работу, ведь такой вопрос встает не только перед медчастью этого города.

«Арктический доктор» — не единственная действующая медицинская программа в Мурманской области. Жители самых отдаленных поселений могут попасть к врачу благодаря «Поезду здоровья».

«Что касается очень отдаленных населенных пунктов, есть очень хорошая программа «Поезд здоровья». В ее рамках врачи различных специальностей посещают далекие поселения и проводят приемы граждан, охватывая сотни человек, выписывая направления. Это тоже очень полезно и востребовано жителями Мурманской области», — объясняет Михаил Павлов.

В заключении глава Кандалакши отметил, что далеко не все вопросы здравоохранения требуют для своего решения больших затрат. В некоторых случаях поможет перенастройка уже существующих механизмов. Речь идет, например, о нормативах фонда ОМС или регулировании программы «Земский доктор».