Samsung представила Galaxy A80 с поворотной камерой

Бангкок, 10 апреля. Южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон Galaxy А80. Одной из особенностей нового гаджета стала поворотная камера.

Презентация нового смартфона от Samsung состоялась в Бангкоке, однако жители всех стран мира могли наблюдать ее по онлайн-трансляции. Galaxy А80 стал первым устройством южнокорейской компании, который имеет полноэкранный дисплей без выреза для камеры и тонкие рамки.

Разработчики не стали раскрывать на мероприятии все технические характеристики устройства, заострив внимание на поворотной камере. Однако некоторые эксперты уже выразили мнение, что новинка получила тройную заднюю камеру — 48-мегапиксельная основная, 8-мегапиксельная широкоугольная и камера 3D ToF, которая способна фиксировать отражение света от объекта съемки.

По прогнозам специалистов, Galaxy А80 будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем. Внутри нового устройства будут аккумулятор на 3700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки, процессор Qualcomm Snapdragon 730, а также оперативная память объемом 8 гигабайт и накопитель емкостью 128 гигабайт.

Предполагается, что Samsung Galaxy А80 поступит в продажу 29 мая этого года. Представители компании пока что не раскрывают стоимость нового гаджета.

Ранее стало известно, что смартфоны Samsung Galaxy Note 10 могут выйти на рынок в четырех вариантах. По данным СМИ, устройства будут отличаться лишь спектром поддерживаемых частот.