Руководитель комитета национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Хишматулла Фалахатпише заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) всегда готов зеркально ответить на нападения со стороны любых стран. Отсутствие же соответствующей реакции на авиаудары Израиля по объектам сил Тегерана в Сирии он объяснил нежеланием провоцировать новую масштабную войну на территории САР. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

«Мы говорим о стабильности в Сирии», — отметил представитель парламента Ирана в интервью агентству РИА Новости при ответе на вопрос о возможной реакции со стороны сил КСИР на очередные бомбардировки израильскими самолетами их позиций в союзной арабской республике.

Необходимо подчеркнуть, что Тель-Авив придерживается совершенно иной политики, незаконно совершая авианалеты на территории САР, причем даже не в ответ на какие-либо удары, а по собственной инициативе. За время сирийского кризиса еврейское государство уже осуществило порядка ста подобных воздушных атак, из-за чего пострадали, в частности, и военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), и мирные граждане.

Между тем совсем недавно главный союзник Израиля — Вашингтон — добавил КСИР в список запрещенных террористических организации на территории Соединенных Штатов. В МИД САР данные меры, предпринятые американским президентом Дональдом Трампом, были решительно осуждены. Позже Иран решил дать симметричный ответ и признал вооруженные силы США террористической группировкой, что стало беспрецедентным случаем в истории.

Как вновь обострившееся противостояние между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой может сказаться на обстановке в Сирии, где наконец начали укрепляться мирные процессы?

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что пока Вашингтон и Тель-Авив всячески стараются вновь разжечь ситуацию в регионе, Тегеран, напротив, демонстрирует стойкость и выдержку, в значительной степени способствуя поддержанию стабильности в САР. Такое мнение он выразил в комментарии для ФАН.

«В условиях развития урегулирования в Сирии авиаудары ВВС ЦАХАЛ, безусловно, служат большим препятствием налаживания мирной жизни в арабской республике. Противоправные действия Израиля, безусловно, осложняют ситуацию, он действует за гранью закона и при этом подчеркивает, что его удары не прекратятся. Целями израильтян в САР, по их собственным словам, становятся в первую очередь иранцы. Безусловно, ответные меры со стороны Тегерана сразу бы привели к полномасштабным военным действиям на территории республики. Поэтому выдержка Ирана в данных тяжелых обстоятельствах, которые нагнетает Израиль, серьезно способствует сохранению относительного спокойствия», — подчеркнул наш собеседник.

Не менее (если не более) важную роль в этом также играет Россия, добавил он. Во-первых, она всячески работает над расширением мирного строительства в Сирии. Во-вторых, это единственная страна, которая может вести эффективный диалог как с Тель-Авивом, так и с Тегераном. Без ее присутствия на Ближнем Востоке война между ними — и в САР и за ее пределами — уже давно разгорелась бы, считает Андрей Кошкин.