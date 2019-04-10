Депутат Госдумы рассказал о вольготно отдыхающих в Крыму украинцах

Скоро стартует очередной туристический сезон в Крыму. Депутат Государственной думы от Республики Крым Павел Шперов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о развитии туристической инфраструктуры полуострова.

По словам парламентария, Москва должна уделить внимание развитию полуострова, используя для этого возможности федеральных программ. Местным же властям предстоит работать с теневым сектором экономики полуострова.

В Крыму рады всем

— Павел Николаевич, поделитесь, пожалуйста, прогнозом на будущий курортный сезон в Крыму. Ожидаете ли вы роста потока туристов на крымские курорты?

— Сложно прогнозировать такие вещи. Считаю, произойдет небольшое увеличение. Не думаю, что будет какая-то разительная смена цифр, но полагаю, небольшое увеличение все же будет. Главная причина этого — инфраструктура, которая позволяет добраться до Крыма, улучшается.

— Много ли в Крыму иностранных туристов?

— Из ближнего зарубежья туристы приезжают в достаточно большом количестве. В основном это граждане Украины, Белоруссии, Казахстана.

Из дальнего зарубежья едут меньше. Главная проблема — в том, чтобы добраться до Крыма.

Единственный разумный вариант для европейцев — лететь либо через Москву, либо через Краснодар. Я регулярно летаю из Москвы в Симферополь — и на каждом рейсе вижу иностранцев в очень большом количестве.

— Растет ли поток отдыхающих с Украины?

— Сложно сказать по поводу потока украинских туристов. У нас статистика, с какими целями граждане Украины к нам заезжают. Есть и родственные связи, есть и коммерческие интересы. Тем не менее могу сказать: туристический поток с Украины стабилен.

Жители Украины чувствуют себя на территории Крыма абсолютно комфортно. Некоторые украинские туристы даже слишком вольготно себя чувствуют и позволяют себе высказывать суждения по поводу России.

Но у нас же есть свободное выражения своего мнения, мы никого не притесняем. Проблем с посещением гражданами Украины Крыма нет. Проблемы у них могут быть только с точки зрения Украины. Мы же в Крыму рады всем.

Выйти из тени

— Известно, что значительную часть мест проживания туристов в Крыму составляет частный сектор, и основная часть этого сектора остается в тени. Есть ли понимание, как бороться с этой проблемой?

— Конечно, надо выводить из тени все. Но вопрос в том, какими мерами это следует делать. Я считаю, что попытка внедрения курортного сбора была абсолютно неправильной. Вряд ли бы она привела к каким-то разумным результатам.

Полагаю, вопрос теневой экономики в сфере туризма в Крыму необходимо решать на местном уровне. Все прекрасно знают, кто и где сдает номера и домики на крымских курортах, и местные органы власти должны с этим работать.

— Это будут ограничения для предпринимателей?

— Я думаю, здесь нужно не применять давление на граждан, а проводить поступательную работу с людьми. Необходимо применить принцип «не навреди». Важно, чтобы в итоге этих мероприятий цена на отдых в Крыму не оказалась выше, чем в сопоставимых странах.

— Какие конкретные меры можно предпринять для вывода предпринимателей из тени?

— В первую очередь это должны быть налоговые преференции. Нужно предоставить людям возможность получать кредиты на специальных условиях, для того чтобы расширять собственный бизнес. Должны быть льготные условия для тех предпринимателей, которые хотят работать «в белую». Мы не должны сделать так, что в результате люди будут платить серьезные поборы.

Важно, чтобы не получилось так, что мы просто потеряем наш рынок. Если цена на отдых будет высокой, к нам не поедут. Нужно учитывать и географические особенности полуострова. Мы не должны забывать, что сезон в Крыму очень короткий. У нас не Египет и не ОАЭ с круглогодичными возможностями отдыха.

Москва поможет Симферополю

— Как вы можете оценить состояние туристической инфраструктуры Крыма?

— Нам есть над чем работать. Многие крупные рекреационные учреждения до сих пор находятся в заброшенном состоянии. Современная туристическая инфраструктура Крыма развивалась крайне хаотично. Знаете, последние тридцать лет туристический бизнес в Крыму был в состоянии броуновского движения.

Остро стоит вопрос с коммуникациями, в первую очередь транспортное сообщение. Есть проблемы и с парковками в местах отдыха. Есть проблемы с коммунальным хозяйством, с водоснабжением и канализацией.

— Что может сделать государство для развития и упорядочивания туристической сферы полуострова?

— Здесь важна роль федеральной власти в части выделения финансов на эти цели. Я не думаю, что лишь за счет местного бюджета можно решить многие проблемы, стоящие перед полуостровом.

Глобальные вопросы — новые очистные сооружения, коммуникации, дороги — должны решаться программами федерального уровня. Необходимы инвестиции. Ведь если мы хотим развивать внутренний туризм, мы должны в него вкладываться. Само по себе ничего не произойдет.

— Какова здесь роль бизнеса?

— Я думаю, вкладываться должна и та и другая сторона — и бизнес, и государство. Но государство здесь однозначно должно играть первую скрипку, потому что развитие внутреннего туризма — это государственная задача.

То, что там будут вкладываться частники — это прекрасно, но мы не можем опираться только на частные инвестиции во всех отраслях. Если не будет заинтересованности государства, то не следует ждать и интереса со стороны инвесторов.

— Когда следует ждать прогресса в развитии туристической сферы полуострова?

— Прогресс уже идет. Сейчас запущен аэропорт, отличное авиационное сообщение. С этим проблем у нас нет. Из любого конца России можно добраться до Симферополя легко. На трассе «Таврида» скоро будет завершен ремонт.

В ряде городов улучшается инфраструктура. Это делается постепенно. Думаю, через пять лет Крым преобразится.