«Открытая Россия» закрылась из-за обманов и воровства

Москва, 10 апреля. Общественное движение «Открытая Россия» закрылось из-за обманов и воровства, а вовсе не из-за защиты активистов от уголовных дел за сотрудничество с нежелательной организацией, которой руководит из Великобритании беглый олигарх Михаил Ходорковский.

«Открытую Россию» ликвидировали в конце марта. Решение о закрытии руководство движения объяснило «заботой о дальнейшей судьбе активистов, которые подвергаются незаконным преследованиям».

Ликвидируя организацию, топ-менеджмент умолчал о ряде уголовных дел, которыми полна недолгая история существования движения, указывает «Политика Сегодня».

Например, 9 апреля у активиста краснодарского отделения британской «Открытой России» Леонида Запрудина была обнаружена при обыске плантация конопли и коллекция секс-игрушек. По словам правоохранителей, Запрудин и его жена Ольга, которая также состоит в движении, во время обыска были «под кайфом».

Наркотики стали причиной ареста в январе текущего года также и супруга координатора движения «Открытая Россия» в Псковской области Лии Милушкиной, которую оставили под домашним арестом. Как сообщало следствие, мужчина продал яйцо из киндер-сюрприза с двумя граммами амфетамина вместо игрушки. Запрещенное вещество продавала и его супруга, отмечает издание.

При этом на официальном сайте движения содержится информация о взятках, которые, как уточняется, могут помочь пойманным полицией не доводить дело до следствия.

Известно также и о истории с кражей воды из водоколонки на 28 рублей и 50 копеек, которую совершил, по данным «Открытой России», Александр Кислевич. Движение отметило произошедшее на «карте репрессий» против своих последователей. Мужчину за его поступок проверили в психиатрической лечебнице. Медики не нашли отклонений, однако Кислевичу был выписан штраф за неповиновение сотрудникам полиции, которые пытались доставить его в лечебницу для душевнобольных.

Обследовали в психбольнице также и петербургского активиста Петра Трофимова, пишет издание. По версии следствия, в 2014 году мужчина, увольняясь, не вернул на место сварочный аппарат. Все обвинения он отрицал. На следующем месте работы, в «Почте России», также разгорелся скандал.

Как отмечает издание, были также и активисты, которые клеветали сами на себя. Так, в январе прошлого года координатор движения из Тамбова Владимир Жилкин заявил СМИ, что полиция якобы «задержала его по подозрению в убийстве женщины в местном парке». О том, что произошло на самом деле, так и не стало известно, а Жилкин из отдела полиции вышел на свободу.

Двумя годами ранее координатор правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская попыталась приписать себе и своим коллегам угон двух машин. При этом один из автомобилей принадлежал ее знакомой, а другой и вовсе был такси. Именно такая причина для задержания процессии была озвучена.

Не обошлось в истории «Открытой России» и без мошенничества, за которое суд приговорил к десяти годам лишения свободы члена башкирского отделения Константина Чадлина. Сам активист покинул страну, не дождавшись приговора, и сумел получить в Эстонии статус «беженца». Он убедил миграционные службы, что продажа несуществующих машин на сумму 3,7 миллиона рублей является политической деятельностью, за которую его «преследуют».

За границей находится также и сам руководитель «Открытой России» Ходорковский, которого разыскивают по делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Нахождение за пределами страны не мешает ему управлять так называемой «Открыткой» и финансировать ее деятельность с помощью зарубежных спонсоров.

Напомним, деятельность «Открытой России» были признана в РФ нежелательной. Минюст 27 апреля 2017 года внес организацию в соответствующий список. Генпрокуратура России также признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR, Institute of Modern Russia и Open Russia Civic Movement.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил о проведении СУ СК России совместно с сотрудниками полиции обыска у координатора Краснодарского отделения общественного сетевого движения «Открытая Россия» Яны Антоновой. В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы обещали дать официальные комментарии позднее.