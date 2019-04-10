Депутаты «Батькивщины» в сессионном зале Рады сделали селфи в масках собачек

Киев, 10 апреля. Депутаты от политической партии «Батькивщина» Алексей Рябчин и Сергей Евтушок после заседания Верховной рады решили сделать селфи в масках собачек.

Забавный случай произошел в среду после того, как пленарное заседание украинского парламента подошло к концу, сообщает издание «Цензор», которое опубликовало подтверждающее фото.

«Рябчин и Евтушок решили сделать смешное селфи в сессионном зале», — говорится в материале.

Как уточняет издание, парламентарии начали фотографироваться после того, как в сессионном зале остались лишь они одни от всей фракции. При этом на момент заседания Рады электронная регистрация показала присутствие 18 из 20 членов «Батькивщины».

Напомним, в октябре прошлого года негодование украинцев вызвало селфи депутата Верховной Рады Сергея Каплина. Парламентарий сделал фотографию на фоне пустого зала заседания, уточнив, что на работу в тот день пришли лишь девять депутатов из 450.

Пользователей Сети возмутила такая недисциплинированность и прогулы депутатов. Украинцы назвали парламент страны Верховной «зрадой», что означает «предательство».

Кроме того, в декабре стало известно о необычной просьбе командования Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины. Военнослужащих попросили отключать геолокацию перед тем, как сделать селфи, а то и вовсе не делать фото и видео перемещения военной техники и учений украинских бойцов.