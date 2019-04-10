Порошенко повторно сдаст анализы экспертам VADA

Киев, 10 апреля. Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко намерен прибыть в спорткомплекс «Олимпийский», чтобы сдать анализы экспертам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в администрации президента Украины.

«Да. Мы планируем прибыть на НСК «Олимпийский», — сообщил источник.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента, лидером которого стал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей.

После первого тура выборов кандидатам в президенты предложили провести дебаты. Зеленский заявил, что готов провести дебаты с Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский», а также предложил сдать анализы на наличие в организме наркотиков и алкоголя. 6 апреля оба кандидата сдали анализы, результаты которых свидетельствуют об отсутствии наркотической или алкогольной зависимости.

Позднее бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко записал видеообращение к кандидатам в президенты Украины, призвав их пройти тестирование под контролем специалистов VADA. Порошенко заявил о готовности в срочном порядке сдать анализы экспертам VADA. В свою очередь Зеленский сообщил, что он уже все сдал, поэтому не нуждается в повторной сдаче анализов.

Стоит отметить, что Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) сотрудничает с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), однако WADA не проводит подобных тестов.