В Крыму ответили США на заявление об опасности полуострова для американцев

В Крыму ответили Соединенным Штатам, посчитавшим полуостров «опасным регионом» для путешествий американских граждан. Госдепартамент США предупредил американцев, планирующих поездку в Россию, о том, что они «они могут стать жертвой похищения» в этой стране. Одиозные рекомендации для граждан Соединенных Штатов накануне обнародовали на официальном сайте ведомства.

Так, американская сторона отнесла Крым и Северный Кавказ к регионам четвертой, наивысшей, категории опасности. По мнению Госдепа, «на Кавказе можно столкнуться с угрозой терроризма и беспорядков», а «Крымский полуостров — украинская территория».

В целом же Российскую Федерацию в Соединенных Штатах «удостоили» второй категории (из четырех возможных) по степени опасности для американцев. По мнению департамента, гражданам не стоит забывать о таких угрозах со стороны РФ, как «агрессия и произвол местных властей».

Депутат Верховного совета республики Алексей Черняк в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что политические институты Соединенных Штатов уже не первый год публикуют сомнительные рекомендации, не имеющие ничего общего с действительностью. Черняк опроверг сообщения Госдепа о насилии и похищениях на полуострове.

«Это делается ежегодно в преддверии высокого туристического сезона, с середины апреля — начала мая. Обязательно кто-либо из администрации президента или Госдепартамента начинает давать рекомендации, чтобы не посещать часть Российской Федерации. Ничего удивительного тут нет», — отметил он.

Собеседник ФАН напомнил, что только в прошлом году Крым посетило множество зарубежных делегаций, которые лично убедились в комфортных условиях и безопасности региона.

«Эта политическая утка уже давным-давно не работает: в прошлом году в Крым прибыли 144 представителя различных стран с пяти континентов, в том числе США. Ни одного конфликта никем зарегистрировано не было, я думаю, если бы, не дай бог, что-то подобное случилось, даже если бы американцу в гостинице палец дверью прищемили, был бы международный скандал. За это время не поступало ни одной жалобы от туристов», — объяснил парламентарий.

По словам Черняка, американцы уже давно не прислушиваются к так называемым «советам» со стороны своего руководства и отправляются на российский полуостров за новыми впечатлениями.

«Уже даже граждане Соединенных Штатов давно не слушают администрацию президента. Они приезжают к нам на лечение, за информацией о том, что действительно происходят на полуострове, и, конечно, чтобы отдохнуть и познать культуру», — подытожил он.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее ФАН писало, как Россия отреагирует на провокационные выпады НАТО в Крыму. Политолог Андрей Иванов подчеркнул, что Минобороны РФ усилит российский контингент и будет активно проводить военные маневры на полуострове, чтобы обезопасить регион от выходок Вашингтона и его союзников.