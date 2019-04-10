Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Первая в мире фотография черной дыры опубликована в Сети

229
0 Оставить комментарий

Первая в мире фотография черной дыры опубликована в Сети

Брюссель, 10 апреля. Первую в мире фотографию черной дыры опубликовали специалисты Европейской южной обсерватории.

Уникальный снимок удалось сделать с помощью глобальной сети телескопов Event Horizon Telescope. В эту сеть входят восемь обсерваторий по всему миру, которые действуют как один телескоп, диаметр которого достигает 10 тысяч километров.

На пресс-конференции Европейской комиссии и Европейского исследовательского совета астрофизики представили фотографию горизонта событий черной дыры, которая находится в центре Млечного Пути.

Ученые получили снимок «тени» черной дыры. Она представляет собой темную область, вокруг которой видимое излучение. Тень соответствует горизонту событий.

Первая в мире фотография черной дыры опубликована в Сети

Астрофизики обратили внимание, что эта черная дыра находится в созвездии Стрельца. По подсчетам специалистов, объект Стрелец A* расположен на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Эксперты обозначают его как компактный радиоисточник.

Это не единственное достижение астрофизиков в этом месяце. 3 апреля специалист Национальной радиоастрономической обсерватории США в Сокорро Крис Карилли заявил, что ученым с помощью радиотелескопа VLA впервые удалось увидеть так называемый «бублик» сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. По словам специалиста, это позволило доказать версию о «едином» образовании всех типов квазаров.

Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров