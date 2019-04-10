Первая в мире фотография черной дыры опубликована в Сети

Брюссель, 10 апреля. Первую в мире фотографию черной дыры опубликовали специалисты Европейской южной обсерватории.

Уникальный снимок удалось сделать с помощью глобальной сети телескопов Event Horizon Telescope. В эту сеть входят восемь обсерваторий по всему миру, которые действуют как один телескоп, диаметр которого достигает 10 тысяч километров.

На пресс-конференции Европейской комиссии и Европейского исследовательского совета астрофизики представили фотографию горизонта событий черной дыры, которая находится в центре Млечного Пути.

Ученые получили снимок «тени» черной дыры. Она представляет собой темную область, вокруг которой видимое излучение. Тень соответствует горизонту событий.

Астрофизики обратили внимание, что эта черная дыра находится в созвездии Стрельца. По подсчетам специалистов, объект Стрелец A* расположен на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Эксперты обозначают его как компактный радиоисточник.

Это не единственное достижение астрофизиков в этом месяце. 3 апреля специалист Национальной радиоастрономической обсерватории США в Сокорро Крис Карилли заявил, что ученым с помощью радиотелескопа VLA впервые удалось увидеть так называемый «бублик» сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. По словам специалиста, это позволило доказать версию о «едином» образовании всех типов квазаров.