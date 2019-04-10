Порошенко приготовил «нокаут» для Зеленского, пишут украинские СМИ

Киев, 10 апреля. Президент Украины Петр Порошенко намерен победить своего оппонента Владимира Зеленского «нокаутом». Об этом рассказали депутаты «Блока Петра Порошенко» после того, как глава государства впервые за долгое время провел совещание со своими однопартийцами, пишет «Украинская правда».

«Мы воевали с Юлей (Юлия Тимошенко, кандидат в президенты — прим. ФАН) , потому что могли сами не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского. Сейчас я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь должна стать жесткой», — приводит слова Порошенко один из его сторонников, присутствовавший на заседании.

Другой депутат из БПП отметил, что президент заявил о необходимости победить Зеленского «нокаутом», отмечает «Газета.ру». Народные избранники заявили, что у них мало времени, поэтому они намерены провоцировать Зеленского на ошибки. В качестве примера они привели недавний случай со сдачей анализов, который, как полагают в БПП, сыграл против оппонента Порошенко.

Речь, вероятнее всего, идет об отказе Зеленского сдавать анализы в волонтерской антидопинговой организации VADA, а также о том, что кандидат в президенты сдавал анализы в лаборатории Eurolab. Сторонники Порошенко утверждают, что владелец этой компании Андрей Пальчевский якобы является бывшим агентом ГРУ. Впрочем, сам Порошенко тоже подвергался критике за то, что сдавал анализы в медицинском пункте НСК «Олимпийский». Дело в том, что администрация президента имеет влияние на администрацию стадиона, поскольку это государственный объект. Более того, у него нет собственной лаборатории для квалифицированного сбора и изучения анализов.

В среду стало известно, что «Олимпийский» получил заявки от обоих кандидатов на проведение дебатов. Представители Порошенко просят администрацию национального спортивного комплекса организовать мероприятие 14 апреля, а представители Зеленского — 19 апреля.