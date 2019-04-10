Власти Ингушетии отреагировали на рекомендацию Госдепа не посещать Северный Кавказ

В Ингушетии всегда рады гостям со всего мира, включая тех, кто приедет из Соединенных Штатов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал советник главы Ингушетии Борис Краснов.

Предрассудки Госдепа

Государственный департамент Соединенных Штатов обновил рекомендации для американских граждан при посещении Российской Федерации, подчеркнув, что для американцев при пребывании на территории РФ существует риск похищения.

«Местные бандитские группировки (на Северном Кавказе. — Прим. ФАН) похищали граждан США и других иностранцев с требованием выкупа», — говорится в сообщении на официальном портале ведомства.

Отметим, что в целом Российская Федерация, согласно рекомендациям Госдепа, по степени опасности для граждан США относится ко второй категории из четырех возможных.

«В России необходимо проявлять повышенную осторожность из-за терроризма, агрессии и произвола местных властей. В некоторых регионах риски повышены», — говорится в сообщении.

В то же время, по мнению Госдепа, Крым и Северный Кавказ относятся к четвертой категории опасности. Американское внешнеполитическое ведомство рекомендует туда не ездить. Государственный департамент утверждает, что на Северном Кавказе можно столкнуться с угрозой терроризма, уличных беспорядков.

Ингушетия — это территория безопасности

Как отметил Борис Краснов в комментарии ФАН, Ингушетия является территорией безопасности. Кроме того, он напомнил, что, согласно данным МВД, Ингушетия вошла в тройку регионов России, где зарегистрировано наименьшее количество преступлений (на первом месте Чукотка, на втором — Ненецкий автономный округ).

«На юге России, в солнечной Ингушетии всегда рады гостям, откуда бы они ни приехали — из регионов нашей страны или из-за рубежа. Бояться нечего. С этой целью нами реализуются мероприятия по развитию туристической инфраструктуры. А объем туристического потока, в том числе из-за рубежа, демонстрирует кратный рост за последние годы», — прокомментировал заявление Госдепа Борис Краснов.

Отметим, что всего в прошлом году на территории Российской Федерации было зарегистрировано 1,9 миллионов преступлений. И это на 3,3% меньше, чем в 2017 году.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов пообещал «пакет мер» в ответ на действия Российской Федерации в Черном море.