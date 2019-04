Голос Тириона Ланнистера рассказал, как может закончиться «Игра престолов»

Москва, 10 апреля. Российский актер Михаил Черняк, который озвучил в сериале «Игра престолов» Тириона Ланнистера, рассказал о возможном финале киносаги.

Первая серия последнего, восьмого сезона сериала выйдет уже в ближайший понедельник. Искать сведения о грядущих судьбах героев в книгах Джорджа Р. Р. Мартина, по которым изначально делалась картина, невозможно, поскольку с четвертого сезона сюжетная линия стала обгонять повествование фэнтези-романов «Песнь Льда и Пламени». Фанаты, безусловно, гадают, чем закончится сериал, который терзал души поклонников с 2011 года, сообщила «Газета.ру».

По словам российского актера, компания Amedia, обладающая эксклюзивными правами на демонстрацию сериала в России, пока не привлекла Черняка к озвучиванию персонажа в восьмом сезоне. Артист надеется, что он все же подарит свой голос младшему из детей лорда Тайвина Ланнистера.

Пока Черняк не знает, чем закончится «Игра престолов», однако будет знать раньше других финал картины.

«С нами, актерами, отвечающими за озвучивание, это всегда случается — у нас есть такая привилегия. Поэтому мы иногда вредничаем, бегаем за фанатами и говорим: «Хочешь, я тебе расскажу?», а фанаты бегают от нас и кричат: «Нет, нет, нет!». Это, конечно же, шутка», — сказал Черняк в беседе с NewInform.

При это артист убежден, что сериал не закончится «просто так». По его мнению, кинематографисты придумала «крючок», который в дальнейшем позволит развить историю.

«Возможно, это будет называться не «Игра престолов», а как-то по-другому. Какие-то герои выживут, перевоплотятся в кого-то или повзрослеют. Поэтому наверняка будет продолжение», — добавил он.

Черняк отметил, что разговоры, которые ходят о финале (речь идет о том, что все герои умрут), лишь слухи. Актер хотел бы, чтобы Тирион Ланнистер остался в живых, поскольку он «хороший, очень умный».

«Мне бы хотелось, чтобы он выжил. Я не знаю, сядет ли он на железный трон. Хочу, чтобы Тирион был счастлив», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что после выхода заключительной серии «Игры престолов» покажут документальный фильм, повествующий о создании сериала. «Game of Thrones: The Last Watch» выйдет на экраны 26 мая, отметило «Утро.ру».