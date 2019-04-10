В ЛНР заподозрили «странную болезнь» у пропустивших встречу в Минске украинских делегатов

Минск, 10 апреля. Большинство уполномоченных представителей Украины отказались приезжать на переговоры Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минск, заявил в среду представитель Луганской народной республики Родион Мирошник. Отсутствовавших на встрече делегатов в ЛНР заподозрили в «странной болезни».

«Украинскую делегацию охватила странная болезнь. Как минимум трех представителей Киева на переговорах не будет», — приводит слова Мирошника ТАСС.

В частности, по его словам, на встречу не приедут полпред Киева в Контактной группе Евгений Марчук, представитель в гуманитарной группе Ирина Геращенко и представитель в политической подгруппе Александр Моцик. Мирошник подчеркнул, что из-за отсутствия Моцика может сорваться заседание в политгруппе.

Представитель ЛНР выразил надежду, что члены Контактной группы от Украины в скором времени выздоровеют.

Перед встречей Мирошник уже предполагал, что основные представители Киева могут не приехать на переговоры. Свой прогноз он тем, что в настоящее время на Украине идет борьба за власть. Этот вопрос, по мнению Мирошника, для украинских политиков более важен, чем урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому «не нужен мир в Донбассе». Он отметил, что как Порошенко, так и Зеленский не намерены вести прямые переговоры с представителями Луганской и Донецкой народных республик.