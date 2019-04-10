Госдеп припугнул американцев, решивших посетить Россию

Вашингтон, 10 апреля. Государственный департамент США предупредил американцев, собирающихся поехать в Россию, о том, что они «могут стать жертвами похищения».

К регионам, где риск столкнуться с неприятностями особенно высок, в американском внешнеполитическом ведомстве отнесли Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус. В этих районах, утверждают в Госдепе, можно встретить террористов и похитителей.

Американцам также не рекомендуют посещать Крым. В качестве причины названы некие «злоупотребления полномочиями со стороны местных властей». О чем именно идет речь, в Госдепе не уточнили.

Примечательно, что в целом по степени опасности для американцев Россия отнесена Госдепом ко второй из четырех возможных категорий стран.

В комментарии Госдепа, который решил припугнуть американцев, также говорится, что граждане США в России якобы безосновательно задерживаются и подвергаются допросам со стороны российских властей.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин сообщил, что число преступлений террористической направленности в РФ сократилось в 100 раз за 10 лет. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, правоохранительные органы полностью контролируют обстановку в сфере противодействия терроризму.