Москва, 10 апреля. Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приняла решение о выходе из «Балтийского СПГ» из-за решения «Газпрома» изменить концепцию развития проекта, интегрировав его полностью с газоперерабатывающим заводом в Усть-Луге. Такое объяснение дал председатель концерна в России Седерик Кремерс.

«Балтийский СПГ», мы приняли решение прекратить участие в этом проекте», — приводит его слова пресс-служба компании.

Кремерс заверил, что данный шаг никак не скажется на реализации других совместных проектов с российской компанией в рамках стратегического партнерства, созданного в 2015 году.

Напомним, несколько лет назад британско-нидерландская компания стала единственным партнером «Газпрома» в «Балтийском СПГ». В 2018 году стартовала разработка технического проекта.

В марте текущего года российская компания заявила об изменении концепции проекта, которая теперь предусматривает полную интеграцию «Балтийского СПГ» и газоперерабатывающего завода.

Накануне источник Федерального агентства новостей в российском холдинге сообщил о том, что корпорация «Газпром» приступила к развитию производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) в российских регионах.

Самым крупным проектом, который будет реализовываться в рамках развития инфраструктуры, является строительство международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Данный проект будет способствовать увеличению экономической эффективности перевозок грузов и пассажиров, а также интеграции экономик стран Евразийского континента.