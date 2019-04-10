Shell объяснила выход из «Балтийского СПГ»
Москва, 10 апреля. Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приняла решение о выходе из «Балтийского СПГ» из-за решения «Газпрома» изменить концепцию развития проекта, интегрировав его полностью с газоперерабатывающим заводом в Усть-Луге. Такое объяснение дал председатель концерна в России Седерик Кремерс.
«Балтийский СПГ», мы приняли решение прекратить участие в этом проекте», — приводит его слова пресс-служба компании.
Кремерс заверил, что данный шаг никак не скажется на реализации других совместных проектов с российской компанией в рамках стратегического партнерства, созданного в 2015 году.
Напомним, несколько лет назад британско-нидерландская компания стала единственным партнером «Газпрома» в «Балтийском СПГ». В 2018 году стартовала разработка технического проекта.
В марте текущего года российская компания заявила об изменении концепции проекта, которая теперь предусматривает полную интеграцию «Балтийского СПГ» и газоперерабатывающего завода.
Накануне источник Федерального агентства новостей в российском холдинге сообщил о том, что корпорация «Газпром» приступила к развитию производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) в российских регионах.
Самым крупным проектом, который будет реализовываться в рамках развития инфраструктуры, является строительство международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Данный проект будет способствовать увеличению экономической эффективности перевозок грузов и пассажиров, а также интеграции экономик стран Евразийского континента.