Почему Запад спускает Украине нападки на Россию в ПАСЕ

Представитель Сербии в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Шешель заявил, что Украина использует данный орган для атак на Россию.

«Мы в курсе, как украинские депутаты ведут себя здесь. В каждом их выступлении огромная ненависть к России. Украинская делегация использует ПАСЕ как место нападок на Россию», — заявил Шешель в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Писатель-историк, общественный деятель Николай Стариков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что давление на Москву будет продолжаться. США и их союзникам невыгодно, чтобы Россия была сильным государством. По его мнению, коллективный Запад не будет одергивать Киев в ПАСЕ.

«До тех пор, пока существует великая неделимая Россия, инструменты ее ослабления в Европе будут пользоваться популярностью, они будут получать поддержку и признание. Сегодняшнее русофобское украинское государство создано исключительно для ослабления и уничтожения России. До тех пор, пока существует Россия, русофобские элементы и антироссийские режимы будут пользоваться всяческой поддержкой», — говорит политический аналитик.

Он напомнил, что ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко выступал с трибуны ПАСЕ в сантехнических перчатках. Политик объяснил свое не совсем адекватное поведение «токсичностью» России. Даже несмотря на подобные выходки, уверен писатель, Запад будет и дальше позволять Украине атаковать нашу страну на международных площадках.

«Демократ» — это тот, кого «демократом» признают Соединенные Штаты Америки и Европейский союз. В данном случае критерий только один. США и ЕС будут придерживаться этой точки зрения. Неважно, какие перчатки надеты, главное, что это — представитель Украины, страны, которую мы, Соединенные Штаты Америки, считаем демократическим государством. Все остальное несущественно и второстепенно», — подытожил Николай Стариков.

Напомним, ранее украинская делегация в ПАСЕ пожаловалась на ФРГ. По словам депутата Рады Борислава Березы, представитель Германии Андреас Ник в нелицеприятной форме отозвался об Украине и поведении ее представителей в Парламентской ассамблее. Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии ФАН предположил, что мировое сообщество устало от выходок Киева.

Отношения России и Украины обострились в 2014 году после того, как в Киеве произошла незаконная смена власти. В ряде регионов Украины ее не признали: были основаны ДНР и ЛНР, а Крым вошел в состав России. Соответствующее решение крымчане приняли на референдуме, более 95% избирателей высказались за воссоединение с РФ. Несмотря на законность плебисцита, Украина обвиняет Россию в «аннексии» территории.