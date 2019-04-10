Глава армии Алжира заявил, что военные поддержат переходный период

Алжир, 10 апреля. Алжирские военнослужащие поддержат переходный период после отставки президента республики Абдельазиза Бутефлики, заявил начальник штаба Национальной народной армии страны Ахмед Гаид Салах. Об этом сообщило агентство Reuters.

Он подчеркнул, что армия будет следить за выполнением требований народа, отметив, что некоторые иностранные партии пытаются подорвать стабильность в Алжире.

В конце февраля по всему Алжиру прошли протестные акции из-за решения Бутефлики в пятый раз баллотироваться на пост президента республики. Массовые протесты заставили главу государства отказаться от своего решения, а в начале апреля он объявил о своей отставке.

Спустя неделю парламент назначил спикера верхней палаты Абделькадера Бенсалеха временно исполняющим обязанности президента Алжира. Однако назначение соратника бывшего лидера республики вызывало очередную волну митингов.