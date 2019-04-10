США и Великобритания не смогут проигнорировать «арктическую линию» Путина

В Санкт-Петербурге 9–10 апреля проходит 5-й международный арктический форум «Арктика — территория диалога». В работе форума принимают участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Исландия Гудни Йоханнессон, премьер-министр Королевства Норвегия Эрна Сульберг, президент Финляндской Республики Саули Ниинистё и премьер-министр Королевства Швеция Стефан Лёвен.

Как можно видеть, ни президент США Дональд Трамп, ни премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ни премьер-министр Дании Ларс Расмуссен в Северную столицу России не прибыли, хотя все три этих государства являются полноправными членами Арктического совета (Дания — через Гренландию). Поэтому можно сказать, что реальная «территория диалога» по Арктике в настоящее время сильно урезана.

Причины тому не являются тайной и достаточно хорошо известны: это критическое ухудшение российско-американских отношений на фоне краха «однополярного мира» Pax Americana, системный кризис финансово-экономической модели, основанной на «империи доллара», а также утрата США привычной для них позиции глобального лидера.

Тем интереснее и важнее тот факт, что почти все «европейские» участники Арктического совета, за исключением Дании, не стали беспрекословно следовать в фарватере «вашингтонского обкома» и каким-то образом бойкотировать форум в Санкт-Петербурге. И если в случае со скандинавскими государствами это обстоятельство можно объяснить наличием общих границ, сухопутных или морских, с Россией, то в случае с Исландией, видимо, свою роль сыграла и помощь со стороны РФ во время финансового кризиса, и достаточно тесное сотрудничество Рейкъявика с Пекином.

Не менее интересно, что в качестве модератора пленарного заседания выступил старший редактор медиахолдинга Bloomberg по глобальному бизнесу и финансам Джон Фрайэр (John Fraher). Как известно, Bloomberg занимал и занимает ярко выраженную антитрамповскую и антироссийскую позицию, будучи одним из главных информационных спонсоров пресловутого «рашагейта». А потому, если подобное участие является личным решением Фрайэра, то следующим местом его работы вполне может стать Russia Today.

А если же нет, то «глубинное государство» не просто держит руку на пульсе событий, но и пытается нащупать некие новые точки контакта с Кремлем. И в данном случае, если судить по вопросам Фрайэра к Путину, мы имеем дело именно с таким вариантом — уже в контексте президентских выборов в США 2020 года.

Полярные льды тают, санкции против России — нет!

Нынешний Арктический форум, как и большинство других мероприятий подобного рода, напоминал айсберг, поскольку четко делился на две части: меньшую надводную, доступную непосредственному наблюдению, и куда большую подводную, скрытую от глаз.

Лейтмотивом публичных обсуждений и дискуссий был тезис о том, что потепление в Арктике не вызовет автоматического потепления отношений между Россией и «коллективным Западом».

Лучше всего данный тезис сформулировал Саули Ниинистё: «Всем, я уверен, очень ясно, что санкции были введены из-за российских действий. Если позиция [России] не изменится, санкции останутся, это просто».

Но вряд ли политические лидеры сразу четырех «евроарктических» государств прибыли в Санкт-Петербург только для того, чтобы еще раз продемонстрировать Владимиру Путину, российскому обществу и всему миру неизменность «глобальной» точки зрения на санкции и свою солидарность с ней.

Да и в словах финского президента вполне различим был весьма неожиданный подтекст. Он ведь заявил, что санкции останутся до тех пор, пока Россия не изменит свою нынешнюю позицию, — а изменить эту позицию можно не только путем полной или частичной капитуляции перед «коллективным Западом», но и, наоборот, путем проведения еще более активной и успешной внешней политики.

В данной связи стоит отметить тот фон, на котором проходил нынешний Арктический форум:

— поддержка Россией и Китаем правительства Николаса Мадуро в Венесуэле;

— признание подкомиссией ООН геологических обоснований права России включить в состав своих территориальных вод почти полтора миллиона квадратных километров акватории Северного Ледовитого океана, находившихся в международно признанной отечественной юрисдикции с 1926 по 1997 год, когда Российская Федерация присоединилась к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Как отмечают эксперты, данные изменения, скорее всего, не вступят в силу, поскольку будут ветированы США, которые, кстати, к Конвенции 1982 года не присоединились и не планируют этого делать. Но определенные преференции для нашей страны, в том числе — переговорные, они, несомненно, дают.

«Арктическая линия» Путина

Что же касается «подводной части айсберга», то лучше всего ее контуры были обозначены российским президентом, который в своем выступлении, а также в последующих репликах на пленарном заседании Арктического форума довел до сведения присутствующих и всего мира несколько принципиально важных моментов.

Среди них можно выделить следующие тезисы.

— Россия рассматривает Арктику как стратегически важный для себя ресурс развития, к освоению которого в своей зоне ответственности приглашает все другие государства мира (пример — проект «Ямал-СПГ» с участием китайских и французских инвесторов), в первую очередь — «арктическую семерку».

— Россия в Арктике не собирается следовать каким-либо правилам и соблюдать какие-либо ограничения, которые приняты без ее участия и согласия, но которые пытаются навязать извне, особенно если это касается вопросов суверенитета России (включая статус Северного морского пути).

— Китай, с территориально-географической точки зрения не входящий в узкий круг «арктических» государств мира, тем не менее имеет свои интересы за Северным полярным кругом, и эти интересы обязаны учитываться всеми участниками освоения Арктики.

— Сотрудничество в Арктике является «особой строкой» и не должно в одностороннем порядке увязываться западными «партнерами» с какими-либо иными международными проблемами, в противном случае Россия будет вынуждена реагировать и принимать некий комплекс ответных мер.

Эти тезисы можно обобщить как своего рода «арктическую линию» Путина, проведенную российским президентом за Северным полярным кругом (можно сказать, что с прицелом и на Антарктиду).

Трудно сказать, как отреагируют на эту достаточно жесткую линию наши западные «партнеры», прежде всего — США и Великобритания (через Канаду, которая во многом управляется генерал-губернатором Жюли Пейеттом, назначенным Елизаветой II), но ясно, что игнорировать ее они не смогут.