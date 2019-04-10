Гидрометцентр дал москвичам и петербуржцам советы по смене резины

Москва, 10 апреля. Гидрометцентр России порекомендовал жителям Москвы заменить зимнюю резину на летнюю с условием, что длинных поездок за город в ночное время суток не планируется.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, считает, что водителям из Москвы уже можно менять резину. Он пояснил, что в конце второй апрельской недели температура будет близка к нулевым отметкам в ночные часы, но день теплый и продолжительный.

«Менять можно, если люди живут дневной жизнью, а не ночной, то температура, в общем, уже вполне нормальная — выше пяти градусов», — сказал эксперт.

Жителям Московской области, по мнению синоптика, тоже можно сменить резину на летнюю. Однако это стоит сделать, если водители не ездят по лесным дорогам, где еще лежит снег.

В этих районах еще холодно, сцепление с дорогой плохое. А вот в Петербурге менять резину пока точно не стоит, заметил Вильфанд. Он объяснил, что в городе на Неве температура воздуха всего +3 +4 градуса, нужно подождать стабильного тепла.

Эксперт напомнил, что летняя автомобильная резина при низкой температуре становится менее эластичной, поэтому сцепление с дорогой ухудшается. Стоит переобуть свою машину, когда будет тепло, а среднесуточная температура будет выше 5 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 11 июля ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время суток столбики термометров покажут до минус 5 градусов мороза.