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Гидрометцентр дал москвичам и петербуржцам советы по смене резины

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Гидрометцентр дал москвичам и петербуржцам советы по смене резины

Москва, 10 апреля. Гидрометцентр России порекомендовал жителям Москвы заменить зимнюю резину на летнюю с условием, что длинных поездок за город в ночное время суток не планируется.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, считает, что водителям из Москвы уже можно менять резину. Он пояснил, что в конце второй апрельской недели температура будет близка к нулевым отметкам в ночные часы, но день теплый и продолжительный.

«Менять можно, если люди живут дневной жизнью, а не ночной, то температура, в общем, уже вполне нормальная — выше пяти градусов», — сказал эксперт.

Гидрометцентр дал москвичам и петербуржцам советы по смене резины

Жителям Московской области, по мнению синоптика, тоже можно сменить резину на летнюю. Однако это стоит сделать, если водители не ездят по лесным дорогам, где еще лежит снег.

В этих районах еще холодно, сцепление с дорогой плохое. А вот в Петербурге менять резину пока точно не стоит, заметил Вильфанд. Он объяснил, что в городе на Неве температура воздуха всего +3 +4  градуса, нужно подождать стабильного тепла.

Эксперт напомнил, что летняя автомобильная резина при низкой температуре становится менее эластичной, поэтому сцепление с дорогой ухудшается. Стоит переобуть свою машину, когда будет тепло, а среднесуточная температура будет выше 5 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 11 июля ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время суток столбики термометров покажут до минус 5 градусов мороза.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: Интерфакс
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