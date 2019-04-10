Депутатский мандат Алферова достался ректору московского вуза

Москва, 10 апреля. Депутатский мандат ушедшего из жизни советского и российского ученого Жореса Алферова был передан бывшему депутату Госдумы, ректору Московского инновационного университета Михаилу Берулаве. Соответствующее решение было принято в среду на заседании Центризбиркома.

Решение о передаче мандата Берулаве было принято единогласно. Предложение поддержали 12 членов ЦИК.

«Я рада за Думу, что будет человек, который работает системно», — прокомментировала решение глава ЦИК Элла Памфилова.

В свою очередь замглавы ЦИК Николай Булаев назвал Берулаву грамотным, профессиональным и максимально неполитизированным депутатом. Берулава поблагодарил Центризбирком за оказанное доверие и пообещал сделать все, чтобы его оправдать.

Ранее члены ЦИК приняли решение передать думский мандат Алферова депутату заксобрания Красноярского края Петру Медведеву, однако он от него отказался.

Советский и российский ученый, Нобелевский лауреат и депутат от КПРФ Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта. Ему было 88 лет. Причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность.