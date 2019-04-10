ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости в шесть раз

Москва, 10 апреля. Госавтоинспекция выступила с инициативой увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час в шесть раз. Об этом рассказал на общественных слушаниях в Государственной думе замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

По его словам, в случае, если предложение будет поддержано, выплаты для нарушителей правил дорожного движения вырастут с 500 рублей до 3 тысяч рублей.

«Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20–40 километров в час до 3 тысяч рублей», — уточнил Понарьин.

Ранее Минтранс и МВД выступили с предложением ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. Наиболее дискуссионной инициативой является введение штрафа в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10-20 километров в час.

Кроме того, глава ГИБДД России Михаил Черников поддержал инициативу снижения порога штрафа за превышение скорости более чем на 10 километров в час, пишет «Газета.ru». В настоящее время «нештрафуемый» рубеж — 20 километров в час.

Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в разговоре с Федеральным агентством новостей критически отнесся к данной инициативе и выразил мнение, что сначала необходимо решить вопрос со скоростным режимом на федеральных дорогах.