Волочкова рассказала, почему ее не хотели брать в балетную школу

Москва, 10 апреля. Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова, рекламируя свою автобиографическую книгу «Плата за успех», рассказала о начале карьеры танцовщицы.

По словам женщины, стать балериной она решила в 5 лет, когда мама сводила ее в Мариинский театр на балет «Щелкунчик». Когда девочке исполнилось 9 лет, родители попытались устроить ее в Вагановское училище, однако преподаватели сразу заявили, что Волочкова, хоть и имеет подходящее телосложение, но физических данных для балета у нее нет, передает Пятый канал.

«Тогда мне впервые сказали, что у меня нет тех физических данных, которые необходимы балерине, что эти данные, конечно, можно развить, но для этого требуются очень много времени и серьезная кропотливая работа. Мне было отказано в поступлении», — пишет она в Instagram.

Ранее сообщалось, что Волочкова издает автобиографическую книгу «Плата за успех», первый экземпляр которой она собирается подарить своему возлюбленному. Имя этого человека держится в секрете.

Выходу своей новой книги балерина посвятила фотосессию. Съемка обошлась без привычных шпагатов, Волочкова снялась в платье из роз. Как рассказала сама танцовщица, предложенный фотографом образ поначалу показался ей непривычным, но именно он смог передать эмоции автора романа.