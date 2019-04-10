Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин пожелал Беглову удачи в работе

37
0 Оставить комментарий

Путин пожелал Беглову удачи в работе

Санкт-Петербург, 10 апреля. Президент России Владимир Путин пожелал удачи в работе временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. Он поддержал план развития транспортной инфраструктуры города, который представил врио главы Северной столицы.

Александр Беглов рассказал о договоренностях с РЖД построить шесть путепроводов, которые должны улучшить транспортную сеть Петербурга. Он сообщил, что в этот проект город вложит 28 миллиардов рублей. По его словам, эта сумма составляет 60% от общей стоимости проекта. Строительство путепроводов должны завершить до 2024 года.

Владимир Путин отметил, что в Москве такие проекты по развитию транспортной инфраструктуры уже реализуют. Президент РФ добавил, что эта система очень эффективно работает.

«Мы это, конечно, поддержим. Развитие транспортной инфраструктуры города будет освобождать центр от лишнего количества машин, экологию будет улучшать, это хорошая практика», — цитирует слова Путина РИА Новости.

Напомним, президент России провел встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга. Стороны обсудили актуальные вопросы развития Северной столицы.

Автор: Регина Пак
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров