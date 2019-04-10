Путин пожелал Беглову удачи в работе

Санкт-Петербург, 10 апреля. Президент России Владимир Путин пожелал удачи в работе временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. Он поддержал план развития транспортной инфраструктуры города, который представил врио главы Северной столицы.

Александр Беглов рассказал о договоренностях с РЖД построить шесть путепроводов, которые должны улучшить транспортную сеть Петербурга. Он сообщил, что в этот проект город вложит 28 миллиардов рублей. По его словам, эта сумма составляет 60% от общей стоимости проекта. Строительство путепроводов должны завершить до 2024 года.

Владимир Путин отметил, что в Москве такие проекты по развитию транспортной инфраструктуры уже реализуют. Президент РФ добавил, что эта система очень эффективно работает.

«Мы это, конечно, поддержим. Развитие транспортной инфраструктуры города будет освобождать центр от лишнего количества машин, экологию будет улучшать, это хорошая практика», — цитирует слова Путина РИА Новости.

Напомним, президент России провел встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга. Стороны обсудили актуальные вопросы развития Северной столицы.