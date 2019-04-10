Эксперт объяснил, почему РФ не применяет «пробивающие лучшие танки» снаряды

Москва, 10 апреля. Американский журнал National Interest заявил, что в России созданы снаряды, пробивающие лучшие в мире танки, однако применять их «невозможно». Военный эксперт Сергей Хатылев объяснил, почему танковые снаряды не используются.

По информации американских журналистов, созданные российскими инженерами снаряды способы пробить броню лучших танков в мире, в частности американских «Абрамсов» и немецких «Леопардов». Однако, как добавляют авторы статьи, применять боеприпасы по неким таинственным причинам «невозможно».

Военный эксперт внес ясность в эту историю. Он подчеркнул, что хваленые «Абрамсы» и «Леопарды» представляют собой «хламье». Хатылев пояснил, что они были созданы в 1970 году, после чего в НАТО не было представлено ни одного нового танка.

При этом в России Т-90 были приняты в начале 2000-х годов, а Т-72 — категории А и Б, следовательно они по-прежнему модернизируются. Специалист уточнил, что в настоящее время инженеры оснащают их современным прицельным и навигационным оборудованием. Хатылев добавил, что российские разработки «могут спокойно жечь «Леопарды» и «Абрамсы»: это подтвердили боевые действия в Сирии.

Эксперт частично подтвердил информацию о российских снарядах. Он уточнил, что они есть в разных модификациях. Однако данные о «невозможности» боеприпасов Хатылев опроверг. Специалист пояснил, что говорить можно только о том, что новейшие боеприпасы пока не переданы во все танковые соединения — для этого необходимо определенное время.

«Я хочу сказать, не только в снарядах или танках счастье. Нужно же умело их применять, — приводит его слова «Царьград». — Для этого должна быть боевая подготовка и боевой опыт. Вот, который был в Сирии».

Ранее военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков объяснил беспокойство США из-за боеприпасов «Арматы», пробивающих лучшие танки.