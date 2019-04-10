Житель Кемерова печатал фальшивые деньги в своей квартире

Кемерово, 10 апреля. Неоднократно судимый по статье об изготовлении и сбыте поддельных денег житель Кемерово организовал в своей квартире цех по производству фальшивых банкнот, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранительные органы завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Полиция вышла на подозреваемого после того, как он внес в банкомат 20 фальшивых купюр, пишет «Газета Кемерово».

Ирина Волк сообщила, что в ходе обыска в квартире кемеровчанина нашли 142 поддельные банкноты номиналом 5000 рублей. Деньги печатались на специальной бумаге с использованием пленки и красящих веществ для имитации элементов защиты.